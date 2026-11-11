У трьох регіонах Латвії оголошували повітряну тривогу

У латвійських муніципалітетах Лудза, Аугшдаугава і Краслава ввечері у вівторок було оголошено про повітряну загрозу "помаранчевого" рівня, за якого громадян закликають не виходити з дому та дотримуватися правила двох стін.

Як пише BB.lv, національні збройні сили країни привели у бойову готовність перехоплювачі дронів та системи протиповітряної оборони.

Через приблизно годину рівень тривоги знизили до "жовтого", який не вимагає від населення будь-яких дій. О 00:40 було повідомлено про те, що загроза минула. Військові не надали деталей щодо ймовірного порушення повітряного простору.

У литовській столиці Вільнюсі водночас ще з сьомої години вечора аеропорт не працював на прийом рейсів через гібридну загрозу з боку Білорусі. У повітряному просторі країни були помічені кулі, які становили загрозу для цивільної авіації. Часткове закриття летовища діяло до опівночі.