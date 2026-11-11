Росія масовано атакувала Житомирську область. Під повторний удар потрапили поліцейські

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російська армія з вечора 10 листопада масовано атакувала дронами Житомирську область. Ударів зазнали енергетика, транспортна і паливна інфраструктура в Житомирській, Глибочицькій, Олевській, Звягельській, Оліївській громадах.

Внаслідок ворожих атак постраждали житлові будинки, приватне підприємство та щонайменше 20 автівок. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко в Facebook.

За оновленою інформацією від ДСНС, кількість потерпілих зросла з чотирьох до п'яти.

«Серед них – працівники національної поліції, які прибули на виклик та потрапили під повторний удар, коли документували російські злочини», – сказав Бунечко.

Фахівці працюють на місцях ударів.

«Під ворожими обстрілами опинилися обʼєкти енергетичної інфраструктури в Звягельському, Коростенському та Житомирському районах. Також зафіксовані влучання по автозаправній станції. Внаслідок обстрілів пошкоджені легкові та вантажні автомобілі, будівля автомийки та адмінприміщення», – повідомили рятувальники.