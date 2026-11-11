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Росія масовано атакувала Житомирську область. Під повторний удар потрапили поліцейські

Загалом відомо про щонайменше чотирьох потерпілих. 

Росія масовано атакувала Житомирську область. Під повторний удар потрапили поліцейські
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: Сергій Корецький Telegram

Російська армія з вечора 10 листопада масовано атакувала дронами Житомирську область. Ударів зазнали енергетика, транспортна і паливна інфраструктура в Житомирській, Глибочицькій, Олевській, Звягельській, Оліївській громадах. 

Внаслідок ворожих атак постраждали житлові будинки, приватне підприємство та щонайменше 20 автівок. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко в Facebook.

За оновленою інформацією від ДСНС, кількість потерпілих зросла з чотирьох до п'яти. 

«Серед них – працівники національної поліції, які прибули на виклик та потрапили під повторний удар, коли документували російські злочини», – сказав Бунечко.

Фахівці працюють на місцях ударів. 

«Під ворожими обстрілами опинилися обʼєкти енергетичної інфраструктури в Звягельському, Коростенському та Житомирському районах. Також зафіксовані влучання по автозаправній станції. Внаслідок обстрілів пошкоджені легкові та вантажні автомобілі, будівля автомийки та адмінприміщення», – повідомили рятувальники.

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