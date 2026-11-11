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​Уночі Росія атакувала Україну ракетою Х-59 і 163 ударними безпілотниками

ППО збила 14 "Бандеролей" і 130 "шахедів".

​Уночі Росія атакувала Україну ракетою Х-59 і 163 ударними безпілотниками
Робота мобільної бригади ППО
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 11 листопада Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря, 163 ударними безпілотниками типу Shahed (91 із них - реактивні), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово - РФ, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. 

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 14 Бандероль/Дань-Т та 130 "шахедів" (72 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

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