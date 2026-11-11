За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 2 580 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 614 180 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога:
Особовий склад: близько 1 614 180 (+2 580) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 468 (+3)
- Бойові броньовані машини: 25 706 (+10)
- Артилерійські системи: 52 231 (+73)
- РСЗВ: 2 266
- Засоби ППО: 1 756 (+2)
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 122 (+5)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 604 910 (+1 559)
- Крилаті ракети: 5 196
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 173 526 (+513)
- Спеціальна техніка: 4 894 (+2)
Дані уточнюються.