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Сили оборони ліквідували ще 2 580 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 614 180 військових.

Сили оборони ліквідували ще 2 580 російських окупантів
Фото: МВС України в Telegram

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 2 580 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 614 180 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога:

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Особовий склад: близько 1 614 180 (+2 580) осіб.

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 468 (+3)
  •  Бойові броньовані машини: 25 706 (+10)
  •  Артилерійські системи: 52 231 (+73)
  • РСЗВ: 2 266
  • Засоби ППО: 1 756 (+2)
  • Літаки: 452
  • Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 122 (+5)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 604 910 (+1 559)
  • Крилаті ракети: 5 196

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 173 526 (+513)
  • Спеціальна техніка: 4 894 (+2)

Дані уточнюються.

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