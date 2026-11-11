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На Одещині через обстріли росіян запровадили відключення світла, загинула жінка (оновлено)

Наразі тимчасово без світла залишаються близько 135 тисяч споживачів.

На Одещині через обстріли росіян запровадили відключення світла, загинула жінка (оновлено)
Фото: ДТЕК

Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Одещини, у кількох районах запровадили аварійне відключення світла.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Пошкодження енергообʼєктів ввечері 10 та зранку 11 листопада призвели до аварійних відключень електропостачання в кількох районах області”, – зазначив він. 

Наразі тимчасово без світла залишаються близько 135 тисяч споживачів в частині Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів. Енергетики Укренерго та ДТЕК Одеські електромережі вже працюють над ліквідацією наслідків.

Унаслідок атаки загинула 70-річна жінка. Їі госпіталізували у вкрай важкому стані з численними травми, але врятувати життя не вдалося.

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