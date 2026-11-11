На Одещині через обстріли росіян запровадили відключення світла, загинула жінка (оновлено)

Наразі тимчасово без світла залишаються близько 135 тисяч споживачів.

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Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Одещини, у кількох районах запровадили аварійне відключення світла.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Пошкодження енергообʼєктів ввечері 10 та зранку 11 листопада призвели до аварійних відключень електропостачання в кількох районах області”, – зазначив він.

Наразі тимчасово без світла залишаються близько 135 тисяч споживачів в частині Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів. Енергетики Укренерго та ДТЕК Одеські електромережі вже працюють над ліквідацією наслідків.

Унаслідок атаки загинула 70-річна жінка. Їі госпіталізували у вкрай важкому стані з численними травми, але врятувати життя не вдалося.