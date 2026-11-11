Ворог застосовував по території області міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіаційні бомби.

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Унаслідок російських обстрілів території Сумської області минулої доби 11 листопада постраждали п’ятеро осіб, повідомили в ОВА.

У Глухівській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА поранення і травми отримала 14-річна дівчина.

У Шосткинській громаді внаслідок ударів безпілотників травмовано чоловіків віком 34 та 67 років.

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У Зноб-Новгородській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в будинок травмовано 38-річного чоловіка. У Дубов’язівській громаді внаслідок атаки БпЛА поранення отримала 24-річна жінка.

Протягом доби російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 20 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах.

Ворог застосовував по території Сумщини міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіаційні бомби.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Краснопільській громаді знищено автомобіль, пошкоджено приватний житловий будинок, об'єкт цивільної інфраструктури;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль;

у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлове приміщення, об'єкт цивільної інфраструктури, автомобілі;

у Середино-Будській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватні житлові будинки, об'єкт цивільної інфраструктури;

у Глухівській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, приміщення медичного закладу, приватний житловий будинок, об'єкт цивільної інфраструктури;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки;

у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, приміщення навчального закладу, кафе, перукарні, багатоквартирні житлові будинки, транспортні засоби, об'єкт цивільної інфраструктури;

у Свеській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки.