Унаслідок російських обстрілів території Сумської області минулої доби 11 листопада постраждали п’ятеро осіб, повідомили в ОВА.
У Глухівській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА поранення і травми отримала 14-річна дівчина.
У Шосткинській громаді внаслідок ударів безпілотників травмовано чоловіків віком 34 та 67 років.
У Зноб-Новгородській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в будинок травмовано 38-річного чоловіка. У Дубов’язівській громаді внаслідок атаки БпЛА поранення отримала 24-річна жінка.
Протягом доби російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 20 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах.
Ворог застосовував по території Сумщини міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіаційні бомби.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Краснопільській громаді знищено автомобіль, пошкоджено приватний житловий будинок, об'єкт цивільної інфраструктури;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль;
- у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлове приміщення, об'єкт цивільної інфраструктури, автомобілі;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватні житлові будинки, об'єкт цивільної інфраструктури;
- у Глухівській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, приміщення медичного закладу, приватний житловий будинок, об'єкт цивільної інфраструктури;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки;
- у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, приміщення навчального закладу, кафе, перукарні, багатоквартирні житлові будинки, транспортні засоби, об'єкт цивільної інфраструктури;
- у Свеській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки.