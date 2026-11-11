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Ворог пошкодив інфраструктуру у Павлограді та Кривому Розі

Росіяни понад 10 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Ворог пошкодив інфраструктуру у Павлограді та Кривому Розі

З вечора вівторка росіяни понад 10 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Павлограді та у Кривому Розі пошкоджена інфраструктура.

На Нікопольщині противник цілив по райцентру, Покровській і Марганецькій громадах.

 У Верхівцевській громаді Кам’янського району пошкоджений гараж. Сталася пожежа.

  • Протягом вчорашнього дня в області через атаки РФ троє людей загинули, ще п’ятеро дістали поранення. Ворог понад 30 разів атакував чотири райони області дронами і артилерією.
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