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Протягом усієї минулої доби росіяни били по енергетиці Чернігівщині, поранено чоловіка

Учора пізно ввечері росіяни атакували автостоянку в Чернігові і знищили автобуси міського перевізника. 

Протягом усієї минулої доби росіяни били по енергетиці Чернігівщині, поранено чоловіка
Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області

Протягом усієї минулої доби росіяни били по енергетиці у Чернігівській області.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Через обстріли в Сосниці постраждав чоловік старшого віку.

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У Ніжині зафіксовано декілька влучань ударними дронами по підприємству. Там пошкоджено склад, цех та резервуар для зберігання олії. 

Увечері у місті унаслідок обстрілів був пошкоджений будинок та легковики.

Через атаки FPV-дронами у Семенівці пошкоджений пасажирський транспорт. 

Увечері ворог вдарив по підприємству харчової промисловості в Чернігівському районі. На місці влучання зайнялася пожежа. Пошкоджені вантажівки, трактор та сільгоспагрегати. 

Учора пізно ввечері росіяни атакували автостоянку в Чернігові і знищили автобуси міського перевізника. 

Деякі маршрути сьогодні не працюють, вцілілі автобуси курсують. 

Усього через цю атаку вогнем пошкоджені щонайменше 12 автомобілів, а також вікна в житлових будинках.

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