Протягом усієї минулої доби росіяни били по енергетиці Чернігівщині, поранено чоловіка

Учора пізно ввечері росіяни атакували автостоянку в Чернігові і знищили автобуси міського перевізника.

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Протягом усієї минулої доби росіяни били по енергетиці у Чернігівській області.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Через обстріли в Сосниці постраждав чоловік старшого віку.

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У Ніжині зафіксовано декілька влучань ударними дронами по підприємству. Там пошкоджено склад, цех та резервуар для зберігання олії.

Увечері у місті унаслідок обстрілів був пошкоджений будинок та легковики.

Через атаки FPV-дронами у Семенівці пошкоджений пасажирський транспорт.

Увечері ворог вдарив по підприємству харчової промисловості в Чернігівському районі. На місці влучання зайнялася пожежа. Пошкоджені вантажівки, трактор та сільгоспагрегати.

Учора пізно ввечері росіяни атакували автостоянку в Чернігові і знищили автобуси міського перевізника.

Деякі маршрути сьогодні не працюють, вцілілі автобуси курсують.

Усього через цю атаку вогнем пошкоджені щонайменше 12 автомобілів, а також вікна в житлових будинках.