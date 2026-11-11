Протягом усієї минулої доби росіяни били по енергетиці Чернігівщині, поранено чоловіка

Протягом усієї минулої доби росіяни били по енергетиці у Чернігівській області.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Через обстріли в Сосниці постраждав чоловік старшого віку.
У Ніжині зафіксовано декілька влучань ударними дронами по підприємству. Там пошкоджено склад, цех та резервуар для зберігання олії.
Увечері у місті унаслідок обстрілів був пошкоджений будинок та легковики.
Через атаки FPV-дронами у Семенівці пошкоджений пасажирський транспорт.
Увечері ворог вдарив по підприємству харчової промисловості в Чернігівському районі. На місці влучання зайнялася пожежа. Пошкоджені вантажівки, трактор та сільгоспагрегати.
Учора пізно ввечері росіяни атакували автостоянку в Чернігові і знищили автобуси міського перевізника.
Деякі маршрути сьогодні не працюють, вцілілі автобуси курсують.
Усього через цю атаку вогнем пошкоджені щонайменше 12 автомобілів, а також вікна в житлових будинках.