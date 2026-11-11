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Зеленський: Кремль говорить про гарантії безпеки, аби утримати владу Путіна

За розмовами Кремля про гарантії безпеки стоїть прагнення зберегти можливість втручатися у справи інших держав

Зеленський: Кремль говорить про гарантії безпеки, аби утримати владу Путіна
Володимир Зеленський
Фото: Стопкадр з відео

Президент України заявив, що розмови Москви про власну безпеку насправді не свідчать про прагнення до миру. Кремль хоче зберегти можливість застосовувати силу проти інших держав і утримати владу Путіна.

Про це Володимир Зеленський заявив під час виступу в парламенті Данії – Фолькетингу.

За словами президента, Росія десятиліттями розпочинала війни або застосовувала військову силу проти інших країн. Тому заяви Москви про необхідність гарантій безпеки він закликав розглядати в цьому контексті.

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"Тому коли росіяни зараз говорять про архітектуру безпеки для себе чи про гарантії безпеки для Росії, навряд чи вони говорять про справжню безпеку. І про мир", – сказав Зеленський.

Він вважає, що насправді Росія прагне зберегти можливість безперешкодно втручатися у справи інших держав і застосовувати силу, коли вважатиме за потрібне.

Також, за словами глави держави, Путін хоче унеможливити підтримку свободи всередині Росії, щоб назавжди зберегти особисту владу та передати наступним поколінням свої імперіалістичні погляди.

"...Путін хоче назавжди зберегти свою особисту владу та передати наступним поколінням свої імперіалістичні і багато в чому просто фашистські погляди", – наголосив Президент.

Reuters писав, що Росія допускає укладення договорів про ненапад з окремими країнами-членами НАТО в межах формування нової системи безпеки в Європі.

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