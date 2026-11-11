Каллас: Росія може відправляти викрадених українських дітей воювати проти України

Євросоюз має докази організованої кампанії Росії з депортації українських дітей та знищення їхньої національної ідентичності.

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Росія може відправляти викрадених українських дітей воювати проти України. РФ продовжує кампанію зі знищення національної ідентичності українських дітей.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас у середу, 11 листопада, під час пленарного засідання Європарламенту в Брюсселі, пише "Інтерфакс-Україна".

За її словами, депортація українських дітей із тимчасово окупованих територій до Росії відбувається за особистим схваленням Владіміра Путіна. Наразі відомо про понад 20,5 тисячі незаконно вивезених дітей.

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Каллас нагадала, що цьогорічний звіт ОБСЄ детально описав організовану російською державою кампанію на окупованих територіях, спрямовану на знищення української ідентичності дітей із раннього віку. Наявні докази, за її словами, вказують на злочин проти людяності.

Вона також заявила, є підстави вважати, що Росія може відправляти викрадених українських дітей воювати проти власної країни.

Євросоюз запроваджує санкції проти причетних до депортації людей та організацій. Нещодавно до санкційного списку додали нові дитячі табори, зокрема міжнародний дитячий табір "Сондо-1" у Північній Кореї, де виявили українських дітей.

"Росія викрадає дітей, а Північна Корея займається їхньою ідеологічною обробкою. Ось так диктатури розподіляють між собою "обов'язки"", – сказала Каллас.

У грудні 2025 року Євросоюз спільно з іншими країнами підтримав резолюцію Генасамблеї ООН. Документ закликав генерального секретаря ООН безпосередньо взаємодіяти з Росією, щоб встановити місцеперебування депортованих дітей, оцінити їхній стан здоров'я та правовий статус і забезпечити повернення в Україну.

Станом на листопад 2026 року вдалося повернути 2719 українських дітей. Серед них 13 дітей і підлітків, яких повернули минулого тижня.

Каллас наголосила, що завершення російської агресії має передбачати повернення кожної української дитини до батьків. Якщо цього не станеться, це залишиться чорною плямою на совісті людства.