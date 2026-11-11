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Румунська розвідка зупинила кібератаку російських хакерів на державну установу

Витоку конфіденційних даних не виявили.

Румунська розвідка зупинила кібератаку російських хакерів на державну установу
хакери
Фото: Reuters

Румунська служба інформації (SRI) повідомила, що Національний центр Cyberint зафіксував і зупинив кібератаку на державну установу, яку наприкінці минулого року здійснило російське хакерське угруповання APT TURLA.

Як ідеться на сайті румунської розвідки, фахівці зафіксували інцидент у грудні 2025 року й одразу вжили заходів для протидії й усунення наслідків. 

Хакери використали вразливості в операційних системах Microsoft, однак втручання центру зупинило загрозу. Розвідка не виявила витоку конфіденційних даних, а роботу пошкодженої електронної пошти відновили.

Співробітники SRI поінформували профільних фахівців про ситуацію і налагодили взаємодію з європейськими партнерами, розвідувальним співтовариством, а також структурами Європейського Союзу і НАТО. Зараз Cyberint проводить масштабні розслідування, які охоплюють й інші епізоди кіберкампаній з боку Росії.

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