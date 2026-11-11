Після перемовин Джаред Кушнер та Стіф Віткофф анонсували свій візит до Володимира Путіна.

В Абу-Дабі 11 листопада відбувся другий день переговорів України і Росії за посередництва США. Сторони домовились про обмін полоненими, обговорювали безпекові питання. Найскладнішим пунктом зустрічі стали території.

Нинішня зустріч стала фінальною в цьому раунді.

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14:05. Голова української делегації Рустем Умєров заявив про значний прогрес у питанні гарантій безпеки і повоєнного відновлення.

Давид Арахамія, який бере участь в переговорах з росіянами з 2022 року, сказав, що це один з найважчих раундів.

13:54. На спільному брифінгу радник американського президента Джаред Кушнер сказав, що на переговорах були теми, стосовно яких вдалося досягнути компромісу, але залишилися й ті, які потребують подальшої роботи.

«Ми збираємося провести найбільше гуманітарне звільнення полонених», – сказав він, додавши, що це обговорять з Владіміром Путіним.

Обговорили і повоєнну безпеку, шляхи контролю за тим, щоб війна не відновилася після завершення.

«Нам потрібні гарантії безпеки, і ми, власне, досягнули досить непоганого прогресу в розумінні, як ми проведемо розведення сил, як будемо моніторити припинення вогню, а потім подбати про те, щоб у нас були правильні домовленості й правильне розуміння, аби справді провести серйозну деескалацію в післявоєнний період», – сказав Кушнер.

Питання територій буде найскладнішим і лишається відкритим.

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13:40 Після переговорів у Москві спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні. Про це на пресконференції повідомив член української переговорної делегації Давид Арахамія.

За його словами, після цих зустрічей сторони мають визначити дату наступного раунду переговорів.

«У нас хороший імпульс, щоб знайти рішення до нового року», – зазначив Арахамія.

Він також сказав, що росіяни прийшли з вкрай жорсткими умовами, які було важко пом'якшити. І підтвердив домовленість про обмін полоненими.

13:37 Джаред Кушнер заявив, що Європі варто було б визначити одного представника, який міг би виступати від імені всіх європейських країн. За його словами, це стало б більшим досягненням, ніж домогтися від Росії згоди на участь Європи в переговорах.

За словами Кушнера, російська сторона вважає, що перед особистою зустріччю Володимира Путіна та Володимира Зеленського потрібно досягти більшого прогресу в переговорах.

«Між лідерами немає ні любові, ні довіри», – заявив він, коментуючи перспективи їхньої зустрічі.

13:30 Спецпосланець президента США Стіф Віткофф та Джаред Кушнер планують 12 листопада відвідати Москву, щоб обговорити з Володимиром Путіним результати переговорів в Абу-Дабі. Американська сторона заявила, що бачить можливості для подальшого просування дипломатичного процесу.

«Ми зі Стівом Віткоффом завтра вирушимо до Москви, щоб зустрітися з Путіним і обговорити те, що сьогодні обговорювали. Ми бачимо певні можливості та перспективи», – заявив Кушнер.

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13:19 Служба зовнішньої розвідки повідомила про завершення перемовин української делегації з європейськими представниками.

13:09 Голова російської делегації Владімір Мединський під час спілкування з журналістами повідомив, що сторони домовились про масштабний обмін полоненими.

Він також зазначив, що російська делегація не спілкувалася з європейцями в Абу-Дабі, їхній статус у переговорному процесі, за його словами, начебто «залишається незрозумілим» для Росії.

За словами Мединського, під час обговорень сторонам вдалося знайти взаєморозуміння з деяких питань європейської системи безпеки.

13:00 Медіа держави-агресора повідомили про завершення перемовин в Абу-Дабі. Наразі офіційної інформації від української сторони немає.

12:05 Президент Володимир Зеленський під час візиту в Данії назвав три ключові необхідні моменти щодо переговорів в Абу-Дабі: залучення Європи до дипломатичного процесу, першочергове обговорення припинення війни та подальше – безпекових питань.

Серед можливих наступних кроків він згадав припинення вогню на морі й в енергетичній сфері, обмін полоненими та зустріч лідерів.

«Найважливіше зараз – зупинити війну, тому що люди гинуть. А вже після цього говорити про архітектуру безпеки та процвітання», – наголосив Зеленський.

10:38. Голова української делегації Рустем Умєров повідомив про початок перемовного дня.

«Спочатку тристоронній формат разом зі США та Росією. Після цього проведемо окрему зустріч з європейськими партнерами», – сказав він.

Перший день переговорів

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У перший день переговорів Росія порушила питання територій. Україна наполягає, що територіальні питання треба обговорювати на рівні лідерів країн.

«Коли я отримав другу доповідь нашої переговорної групи після зустрічей в Абу-Дабі, вони розповіли, що росіяни вважають і стверджують, що вже окупували половину Донбасу, яка насправді під нашим контролем», – заявив президент.

Він додав, що американська сторона підтвердила українську оцінку ситуації на полі бою.

«Путін живе в іншій реальності. Звісно, він розповідатиме американцям, що йому потрібно один-два місяці, щоб повністю окупувати схід України. Я теж можу намалювати йому малюнок, на якому повністю окупую Росію. Але ж це неправда», – сказав Зеленський.

У другий день переговорів Україна порушить питання зустрічі на рівні лідерів, хоча припускає, що Росія все ще не готова.

«Наприклад, ми говорили про місто Херсон, де розмежування проходить по річці. Росіяни контролюють один берег, ми – інший. Але люди хочуть жити разом на обох берегах. Це українське місто. Такі питання чутливі, але ми маємо про них говорити», – сказав глава країни.

Мета перемовин

Голова української делегації, очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров окреслив таку ціль: «Наші ключові пріоритети – припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки».

Джаред Кушнер і Стів Віткофф, які представляють США, казали, що цей раунд буде зосереджено на повоєнних безпекових занепокоєннях і України, і Росії.

«Важливою частиною цього процесу є заохочення всіх сторін почати серйозно замислюватися над тим, що буде після війни», – сказав Кушнер у дописі в X.

За його словами, робота зосереджена на чотирьох взаємопов'язаних пріоритетах: припинення бойових дій; вироблення надійних повоєнних гарантій безпеки та домовленостей, які зменшать ризик відновлення конфлікту; підготовка комплексного плану економічного розвитку й добробуту для України; а також просування гуманітарних заходів, покликаних полегшити страждання й подолати людські наслідки цієї війни.

Безпосередню участь у переговорах братимуть три сторони, але європейські партнери також присутні в Еміратах. Це представники Німеччини, Італії, Франції, Великої Британії та Єврокомісії і НАТО.

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«Для нас принципово зберігати тісну координацію з усіма нашими ключовими партнерами, забезпечувати узгодженість позицій і спільне розуміння подальших кроків у переговорному процесі. Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу», – казав Умєров.

Склад делегацій

Україну представляють голова СЗР Рустем Умєров, який також фактично є радником з питань нацбезпеки (NSA), голова ОП Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і представник ГУР Вадим Скібіцький.

Росію, як і в попередні рази, представляє Владімір Мединський – помічник Владіміра Путіна, два представники МЗС і два представники Генштабу ЗС Росії.

Сполучені Штати представлені спецпредставником Стівом Віткоффом і радником президента Джаредом Кушнером.

Переговори 2025-2026

До літа минулого року тристоронні переговори проходили в Туреччині. Востаннє – в липні 2025-го. Єдиним результатом тих розмов були кілька раундів обміну полоненими. До бажаного результату – тристоронньої зустрічі президентів України, США і Росії та закінчення війни – дійти так і не вдалося, і Росія не поступалася своїми вимогами.

Торішні перемовини були першими контактами України і Росії поза межами гуманітарних питань аж із 2022-го року. Тоді, ще на початку повномасштабного вторгнення, представники країн теж зустрічалися в Туреччині. А до того були зустрічі в Білорусі.

Осінню 2025-го США привезли до Києва план миру, деякі положення якого категорично суперечили українським інтересам. 28-пунктна пропозиція полягала в обмеженні чисельності Збройних Сил України до 600 000 осіб, закріплення в Конституції заборони на вступ до НАТО, відмову від усієї Донецької області і визнання її, а також Криму і Луганської області де-факто російськими на світовому рівні.

Цей план з'явився після таємних консультацій адміністрації Трамп із росіянами, писав Axios. За даними джерел медіа, він був натхненний успішним просуванням президентом Трампом угоди щодо Гази. І Україна, і її європейські партнери висловилися проти цього плану, і Київ активізував дипломатію, аби зрештою почалися тристоронні зустрічі. Вони проходили в Швейцарії і ОАЕ.

Протягом кількох раундів перемовин вдалося напрацювати рамку оновленого плану. Консенсусу не вдалося досягнути з територіальних питань: Росія продовжила вимагати від України вивести війська з вільної частини Донецької і Луганської областей і фактично закріпити за нею ту територію, яку вона встигла окупувати в Криму, на Донбасі і на півдні. Україна була готова домовлятися про припинення вогню по поточних лініях фронту, але не віддавати вільну територію. США як компроміс пропонували так звану демілітаризовану зону на тій частині Донецької і Луганської областей, яку ворог не встиг окупувати.

Станом на кінець грудня Володимир Зеленський казав, що погоджено 90 % плану миру і 100 % гарантій безпеки для України. Про гарантії і план відновлення України після війни обговорення йшли зі США та Європою.

В лютому, після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, зустрічі зупинилися. Україна неодноразово закликала до їх відновлення, але США фокусувалися на Близькому Сході та внутрішніх питаннях, а Росія, як і раніше, готовності до конструктиву не демонструвала.

Зрештою після того, як Стів Віткофф з'їздив до України, а потім – до Росії, було домовлено про відновлення тристороннього формату.