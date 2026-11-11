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FT: Франція закликає Німеччину узгодити правила ударів по Росії, щоб уникнути ядерної ескалації

Париж прагне уникнути хибних сигналів Москві та ризику ядерної відповіді.

FT: Франція закликає Німеччину узгодити правила ударів по Росії, щоб уникнути ядерної ескалації
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Франція веде переговори з Німеччиною щодо того, за яких умов Берлін застосовуватиме далекобійні ракети для ударів по цілях на території Росії. У Парижі побоюються, що відсутність чіткої доктрини може призвести до неправильного трактування таких атак Москвою та спровокувати ядерну ескалацію.

Про це пишуть Financial Times.

Французькі посадовці прагнуть узгодити німецький підхід до так званих глибоких високоточних ударів із ядерною стратегією Франції. Один із представників Парижа застеріг, що навіть удар звичайною зброєю по російській цілі може спричинити ядерну відповідь, якщо Росія неправильно зрозуміє сигнал.

Берлін розробляє та закуповує наземні ракетні системи з дальністю від 500 до понад 2000 кілометрів

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Занепокоєння Франції посилюється на тлі переозброєння європейських країн. Німеччина, Велика Британія, Польща, а також держави Північної Європи та Балтії нарощують арсенали далекобійного озброєння, щоб посилити стримування Росії. Берлін розробляє та закуповує наземні ракетні системи з дальністю від 500 до понад 2000 кілометрів. Вони дадуть змогу німецьким військовим уражати цілі глибоко на російській території.

У Парижі побоюються, що в межах концепції "передового стримування" Росія може покласти відповідальність за удари, завдані європейськими партнерами, безпосередньо на Францію. Французькі представники наголошують: країна з ядерним арсеналом має напрацьовані правила та принципи, які допомагають уникати непорозумінь у питаннях застосування сили. Німеччина, на їхню думку, такого досвіду поки не має.

Німецький посадовець заявив, що придбання далекобійних засобів ураження від початку мало супроводжуватися домовленостями про те, як саме їх використовуватимуть. За його словами, формальні переговори затримувалися через внутрішню дискусію у Франції щодо майбутнього її ядерної стратегії, але тепер активізувалися.

Одним із можливих результатів переговорів може стати спільна заява Німеччини, Франції та Великої Британії, яка визначатиме їхній узгоджений підхід до застосування далекобійного озброєння. Водночас німецький представник зауважив, що до такого рішення ще далеко.

  • Раніше Велика Британія вирішила 90 млн фунтів стерлінгів (близько 121 млн доларів) на розробку безпілотників, сенсорів і систем штучного інтелекту для Королівського флоту. Кошти спрямують на посилення протидії російським підводним загрозам у Північній Атлантиці та захист підводних кабелів, енергетичних мереж і важливої інфраструктури.
  • Причиною посилення британського контролю стали побоювання щодо зростання активності російських підводних човнів поблизу підводної інфраструктури. У квітні 2026 року Велика Британія заявила, що її військові понад місяць стежили за російськими субмаринами, які перебували поблизу британських вод і підводних кабелів та трубопроводів. 
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