Центр протидії дезінформації РНБО спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони України оприлюднюють дані російських агентів впливу у країнах Європи.
До розділу “Рупори кремля” на порталі War&Sanctions внесено інформацію про керівників федерального агентства “Россотруднічество” та його закордонних представництв у країнах ЄС.
“Россотруднічество” – провідне російське агентство для посилення гуманітарного впливу Росії у світі. Воно має 87 осередків у 71 країні світу, з 2021 року їх неформально називають “Русские дома”.
Серед нових фігурантів розділу:
- Ігор Чайка – керівник федерального агентства “Россотруднічество” з квітня 2026 року. Причетний до фінансування російських операцій політичного впливу на парламентські вибори у Молдові 2021 року;
- Євген Примаков – колишній керівник “Россотруднічества” (2020–2026), перший радник АНО “Євразія” та ведучий пропагандистського радіо Sputnik. Брав безпосередню участь у розбудові закордонної мережі російського впливу;
- Світлана Некрасова – співробітниця агентства, колишня в.о. керівника “Русского дома” в Берліні (до вересня 2026 року). Забезпечувала проведення проросійських заходів, поширення антиукраїнських наративів і підтримання культурно-інформаційної присутності РФ у Німеччині.
ЦПД та ГУР закликають міжнародну спільноту застосувати персональні санкції до представників “Россотруднічества”: заблокувати їхні фінансові активи, припинити медійну та комерційну співпрацю й забезпечити їхнє видворення з країн ЄС.
- У вересні Україна офіційно звернулася до урядів усіх країн, де діють мережі російських культурних центрів “Русский дом” (Russian House), із закликом визнати загрозу, яку вони становлять для національної безпеки, та вжити заходів для обмеження їхньої діяльності й повного закриття.