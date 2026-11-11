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На портал War&Sanctions додали дані про керівників “Россотруднічества” і його закордонних представництв

“Россотруднічество” – провідне російське агентство для посилення гуманітарного впливу Росії у світі.

На портал War&Sanctions додали дані про керівників “Россотруднічества” і його закордонних представництв
Фото: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації РНБО спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони України оприлюднюють дані російських агентів впливу у країнах Європи.

До розділу “Рупори кремля” на порталі War&Sanctions внесено інформацію про керівників федерального агентства “Россотруднічество” та його закордонних представництв у країнах ЄС.

“Россотруднічество” – провідне російське агентство для посилення гуманітарного впливу Росії у світі. Воно має 87 осередків у 71 країні світу, з 2021 року їх неформально називають “Русские дома”.

Серед нових фігурантів розділу:

  • Ігор Чайка – керівник федерального агентства “Россотруднічество” з квітня 2026 року. Причетний до фінансування російських операцій політичного впливу на парламентські вибори у Молдові 2021 року;
  • Євген Примаков – колишній керівник “Россотруднічества” (2020–2026), перший радник АНО “Євразія” та ведучий пропагандистського радіо Sputnik. Брав безпосередню участь у розбудові закордонної мережі російського впливу;
  • Світлана Некрасова – співробітниця агентства, колишня в.о. керівника “Русского дома” в Берліні (до вересня 2026 року). Забезпечувала проведення проросійських заходів, поширення антиукраїнських наративів і підтримання культурно-інформаційної присутності РФ у Німеччині.

ЦПД та ГУР закликають міжнародну спільноту застосувати персональні санкції до представників “Россотруднічества”: заблокувати їхні фінансові активи, припинити медійну та комерційну співпрацю й забезпечити їхнє видворення з країн ЄС.

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