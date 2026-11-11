Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала Полтаву. Є поранені, пошкоджено приватне підприємство

На місці атаки зайнялася пожежа. 

Росія атакувала Полтаву. Є поранені, пошкоджено приватне підприємство
Ілюстративне зображення
Фото: poltava.to/news

Вранці 11 листопада російська армія атакувала Полтаву. Станом на 11:15 відомо про трьох потерпілих.

Під ударом перебувало приватне підприємство, повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич. На місці атаки виникла пожежа.

«Усі служби працюють на місці. Попередньо, травми отримали троє людей. Інформація щодо наслідків уточнюється», – сказав він.

Реклама

Потерпілими є троє чоловіків. Одна людина в стані середньої тяжкості, двоє – в тяжкому стані.

Згодом з'явилася інформація про пошкодження приватного будинку.

«Ще на одній локації у Полтаві зафіксовано падіння ворожого БпЛА. Попередньо, пошкоджено приватний будинок», – йдеться у повідомленні ОВА. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies