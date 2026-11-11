Росія атакувала Полтаву. Є поранені, пошкоджено приватне підприємство

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Вранці 11 листопада російська армія атакувала Полтаву. Станом на 11:15 відомо про трьох потерпілих.

Під ударом перебувало приватне підприємство, повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич. На місці атаки виникла пожежа.

«Усі служби працюють на місці. Попередньо, травми отримали троє людей. Інформація щодо наслідків уточнюється», – сказав він.

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Потерпілими є троє чоловіків. Одна людина в стані середньої тяжкості, двоє – в тяжкому стані.

Згодом з'явилася інформація про пошкодження приватного будинку.

«Ще на одній локації у Полтаві зафіксовано падіння ворожого БпЛА. Попередньо, пошкоджено приватний будинок», – йдеться у повідомленні ОВА.