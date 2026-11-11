Росія сьогодні атакувала 6 великих електропідстанцій України

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Росія 11 листопада атакувала шість великих електропідстанцій у Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській та Черкаській областях. Про це повідомив у Facebook прем'єр Сергій Корецький.

У Кіровоградській і Рівненській пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги. В Кривому Розі ворог атакував підприємство теплопостачання, внаслідок чого виникли збої в опаленні будинків.

«Окрім енергетики, ворог бив по залізниці на Дніпропетровщині та Житомирщині. На Херсонщині в результаті удару авіабомби постраждала будівля школи. У Харкові пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків», – сказав голова українського уряду.

Окрім енергетики, ворог бив по залізниці на Дніпропетровщині та Житомирщині. На Херсонщині в результаті удару авіабомби постраждала будівля школи. У Харкові пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків.

Станом на цю хвилину відомо про щонайменше 14 постраждалих. Житомирська ОВА повідомляла, що внаслідок атак по території області постраждали поліцейські. Вони потрапили під повторний удар.