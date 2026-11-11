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Росіяни вдарили по Харкову дронами: горять автомобілі (оновлено)

За попередніми даними, люди не постраждали.

Росіяни вдарили по Харкову дронами: горять автомобілі (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Шевченківському районі Харкова внаслідок російської атаки безпілотника зайнялися три автомобілі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Спочатку повідомлялося про влучання БпЛА в одну з машин, після чого виникла пожежа. Згодом Синєгубов уточнив, що на місці удару горять уже три автомобілі.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наслідки атаки ліквідовують підрозділи ДСНС.

Близько 11:20 мер міста Ігор Терехов проінформував про повторний удар дронами. Два реактивні "Шахеди" атакували Основ'янський район.

  • У ніч на 11 листопада Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 163 ударними безпілотниками різних типів, зокрема "Шахед", "Гербера" та "Бандероль". 
  • За даними Повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона знищила або подавила 144 безпілотники, серед яких 72 реактивні "Шахеди". Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 17 локаціях, падіння уламків збитих цілей – ще на семи.
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