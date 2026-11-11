Росіяни вдарили по Харкову дронами: горять автомобілі (оновлено)

За попередніми даними, люди не постраждали.

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У Шевченківському районі Харкова внаслідок російської атаки безпілотника зайнялися три автомобілі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Спочатку повідомлялося про влучання БпЛА в одну з машин, після чого виникла пожежа. Згодом Синєгубов уточнив, що на місці удару горять уже три автомобілі.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наслідки атаки ліквідовують підрозділи ДСНС.

Близько 11:20 мер міста Ігор Терехов проінформував про повторний удар дронами. Два реактивні "Шахеди" атакували Основ'янський район.