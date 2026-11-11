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Росія продовжує бити по енергетиці: у восьми областях є знеструмлення

Найскладніша ситуація на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині. На Харківщині застосовують аварійні відключення електроенергії.

Росія продовжує бити по енергетиці: у восьми областях є знеструмлення
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Станом на ранок 11 листопада через обстріли частина споживачів у восьми областях залишилася без електропостачання.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях. Найскладнішою залишається ситуація на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.

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Непростою є ситуація і в прифронтових регіонах, де росіяни систематично атакують енергетичні об'єкти. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Роботи ускладнюють тривалі повітряні тривоги та ризик повторних ударів.

На Донеччині під час обстрілу поранено енергетика

Крім того, минулої доби у Слов'янську на Донеччині російський безпілотник атакував бригаду енергетиків під час виконання службових обов'язків. Один працівник дістав поранення. Його доправили до лікарні.

На Харківщині через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі вимушено запровадили аварійні відключення. До прогнозованих графіків електропостачання область зможе повернутися після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У більшості регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень для населення. Для промислових споживачів застосовують графіки обмеження потужності.

У Міністерстві енергетики попереджають, що через безперервні російські атаки ситуація з електропостачанням може змінюватися протягом дня. Актуальну інформацію про відключення радять перевіряти на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

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