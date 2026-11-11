Дві українські оборонні компанії вперше виграли тендери НАТО

Відносини між Україною і Альянсом уже не формуються за принципом "донор - отримувач".

Вперше в історії два українських оборонних виробника взяли участь у тендерах НАТО і перемогли в них. Це стало можливим завдяки приєднанню України до програми Агенції з підтримки та закупівель Альянсу.

Про це повідомила голова місії України при НАТО Альона Гетьманчук з нагоди запуску платформи українських виробників зброї UARM Hub, передає Укрінформ.

"Ми створюємо формат повноцінного двостороннього руху", - зазначила Гетьманчук.

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Вона також пояснила, що відносини між Україною та НАТО вже не формуються за принципом "донор - отримувач", оскільки Україна також робить безпосередній внесок у безпеку Альянсу, а український оборонно-промисловий комплекс є одним із найважливіших елементів цього внеску.

За її словами, ця роль вже відображена в політиці НАТО: на саміті НАТО в Гаазі було вирішено, що інвестиції країн-союзників в оборону України, а також в український ОПК, можуть зараховуватися до виконання цільового показника у 5% ВВП на власну оборону.

Серед інших позитивних зрушень у відносинах між Україною та НАТО Гетьманчук згадала про створення Агенцією НАТО з підтримки та закупівель (NSPA), розробленого саме для українських компаній. Це дозволяє їм брати участь у програмах закупівель НАТО.

Крім того, завдяки спеціальному механізму пошуку партнерів українські компанії та стартапи можуть знаходити партнерів у країнах-союзниках для спільної розробки технологій, їх тестування та виробництва.