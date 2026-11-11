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У двох районах Києва є ушкодження внаслідок дронового обстрілу. Поранено людину

Медики надали допомогу на місці. 

У двох районах Києва є ушкодження внаслідок дронового обстрілу. Поранено людину
Мер Віталій Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

У двох районах Києва вранці 11 листопада є ушкодження внаслідок російського дронового обстрілу. У Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок, повідомила Київська міська військова адміністрація о 8:40.

О 10:53 стало відомо про ушкодження в Голосіївському районі. Зачепило будинок і машини. 

«У Голосіївському районі, внаслідок падіння БпЛА, сталося загоряння на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджене легкове авто. Екстрені служби прямують на місце», – повідомив міський голова Віталій Кличко.

Згодом мер уточнив, що в Голосіївському районі поранено одну людину. Медики надали допомогу на місці. 

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