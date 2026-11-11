Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

ДТЕК: ворог пошкодив підстанції на Одещині

Можливі перебої в роботі об'єктів критичної інфраструктури.

ДТЕК: ворог пошкодив підстанції на Одещині
Ворог обстріляв енергетику Одущини
Фото: ДТЕК

Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. Унаслідок ударів, завданих увечері 10 листопада та вранці 11 листопада, пошкоджень зазнали зокрема підстанції ДТЕК.

Про це повідомили в енергетичній компанії.

Через обстріли електропостачання втратили понад 135 тисяч родин. Знеструмлення охопили частину Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів області, а також Пересипський район Одеси.

У ДТЕК попередили про можливі перебої в роботі об'єктів критичної інфраструктури. Енергетики працюють над відновленням електропостачання та намагаються якнайшвидше повернути світло споживачам.

  • 11 листопада Росія завдала ударів по шести великих електропідстанціях у Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській та Черкаській областях. У Кіровоградській і Рівненській областях також пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги. Через атаки в Україні є знеструмлення.
  • Крім того, у Кривому Розі російський удар пошкодив підприємство теплопостачання, що спричинило перебої з опаленням у будинках. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies