ДТЕК: ворог пошкодив підстанції на Одещині

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Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. Унаслідок ударів, завданих увечері 10 листопада та вранці 11 листопада, пошкоджень зазнали зокрема підстанції ДТЕК.

Про це повідомили в енергетичній компанії.

Через обстріли електропостачання втратили понад 135 тисяч родин. Знеструмлення охопили частину Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів області, а також Пересипський район Одеси.

У ДТЕК попередили про можливі перебої в роботі об'єктів критичної інфраструктури. Енергетики працюють над відновленням електропостачання та намагаються якнайшвидше повернути світло споживачам.