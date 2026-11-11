ДТЕК: ворог пошкодив підстанції на Одещині

Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. Унаслідок ударів, завданих увечері 10 листопада та вранці 11 листопада, пошкоджень зазнали зокрема підстанції ДТЕК.
Про це повідомили в енергетичній компанії.
Через обстріли електропостачання втратили понад 135 тисяч родин. Знеструмлення охопили частину Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів області, а також Пересипський район Одеси.
У ДТЕК попередили про можливі перебої в роботі об'єктів критичної інфраструктури. Енергетики працюють над відновленням електропостачання та намагаються якнайшвидше повернути світло споживачам.
- 11 листопада Росія завдала ударів по шести великих електропідстанціях у Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській та Черкаській областях. У Кіровоградській і Рівненській областях також пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги. Через атаки в Україні є знеструмлення.
- Крім того, у Кривому Розі російський удар пошкодив підприємство теплопостачання, що спричинило перебої з опаленням у будинках.