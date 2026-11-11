Російська армія вдарила по приватному підприємству у Чернігові

У Чернігові російські війська завдали удару по території приватного підприємства.
Інформацію про атаку та її наслідки повідомили у пресслужбі міської ради.
Спочатку міська влада уточнювала інформацію про можливих постраждалих. Згодом там повідомили, що внаслідок удару обійшлося без поранених.
- Увечері 10 листопада російські війська атакували Чернігів безпілотниками. Внаслідок влучання в гараж у районі Нової Подусівки виникла пожежа, пошкоджено шість автомобілів. Ще кілька машин зазнали пошкоджень від уламків дрона. Також постраждав житловий будинок.