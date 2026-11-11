Російська армія вдарила по приватному підприємству у Чернігові

За попередньою інформацією, внаслідок удару ніхто не постраждав.

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У Чернігові російські війська завдали удару по території приватного підприємства.

Інформацію про атаку та її наслідки повідомили у пресслужбі міської ради.

Спочатку міська влада уточнювала інформацію про можливих постраждалих. Згодом там повідомили, що внаслідок удару обійшлося без поранених.