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Defense Tech

Міноборони: через DOT-Chain Defence військові отримали понад 1,5 млн дронів та інших засобів

Загальна вартість поставленої продукції перевищує 100 млрд грн, а найбільшу частку в обсягах постачання становлять БпЛА

Міноборони: через DOT-Chain Defence військові отримали понад 1,5 млн дронів та інших засобів
DOT-Chain Defence
Фото: Міноборони

Підрозділи Сил оборони отримали понад 1,5 млн дронів та інших засобів через маркетплейс DOT-Chain Defence з моменту його запуску в липні 2025 року. Про це повідомили у Міноборони.

Військові самі обирають засоби серед каталогу маркетплейсу, який налічує понад 1800 унікальних позицій від 300 вітчизняних виробників. За весь час роботи DOT-Chain Defence найбільші обсяги поставок припадають на такі категорії:

  • FPV-дрони на оптоволокні та радіокеруванні;
  • дрони-перехоплювачі;
  • ударні бомбери та дрони літакового типу.

Загалом найбільшим попитом користуються безпілотні літальні апарати. Наступні за обсягами поставок – наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та боєприпаси до безпілотних систем, розповіли у Міноборони.

Цифрова система працює за принципом онлайн-магазину: військові за державні кошти самостійно обирають необхідні засоби. Увесь супровід процесу – від укладання договорів із виробниками до проведення оплат – забезпечує розробник системи, Агенція оборонних закупівель ДОТ, зазначили у Міноборони. Середній термін для поставки продукції з наявності становить 8 днів, а для засобів по передзамовленню – півтора місяці.

Нагадаємо, з моменту запуску DOT-Chain Defence у липні 2025 року через цей онлайн-маркетплейс військовим поставлено кожен п’ятий безпілотник, закуплений Агенцією оборонних закупівель ДОТ Міноборони.

Читайте також«Раніше це був закритий клуб». Як формується ринок зброї і де тут місце тендерам. Розмова з керівником DOT-Chain Defence

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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