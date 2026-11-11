Підрозділи Сил оборони отримали понад 1,5 млн дронів та інших засобів через маркетплейс DOT-Chain Defence з моменту його запуску в липні 2025 року. Про це повідомили у Міноборони.

Військові самі обирають засоби серед каталогу маркетплейсу, який налічує понад 1800 унікальних позицій від 300 вітчизняних виробників. За весь час роботи DOT-Chain Defence найбільші обсяги поставок припадають на такі категорії:

FPV-дрони на оптоволокні та радіокеруванні;

дрони-перехоплювачі;

ударні бомбери та дрони літакового типу.

Загалом найбільшим попитом користуються безпілотні літальні апарати. Наступні за обсягами поставок – наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та боєприпаси до безпілотних систем, розповіли у Міноборони.

Цифрова система працює за принципом онлайн-магазину: військові за державні кошти самостійно обирають необхідні засоби. Увесь супровід процесу – від укладання договорів із виробниками до проведення оплат – забезпечує розробник системи, Агенція оборонних закупівель ДОТ, зазначили у Міноборони. Середній термін для поставки продукції з наявності становить 8 днів, а для засобів по передзамовленню – півтора місяці.

Нагадаємо, з моменту запуску DOT-Chain Defence у липні 2025 року через цей онлайн-маркетплейс військовим поставлено кожен п’ятий безпілотник, закуплений Агенцією оборонних закупівель ДОТ Міноборони.