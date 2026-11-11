США застерегли Мадагаскар від поглиблення військової співпраці з Росією

Після приходу військових до влади у 2025 році Росія розширила військову співпрацю з Мадагаскаром.

Сполучені Штати Америки висловили занепокоєння поглибленням військових зв’язків Мадагаскару з Росією.

Про це повідомляє BBC.

"Ми стурбовані тим, що Росія хоче поширити «модель Сахелю» на інші частини континенту", – заявив журналістам заступник командувача Африканського командування Збройних сил США генерал-лейтенант Джон Бреннан.

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Він наголосив, що стратегічне розташування Мадагаскару в Індійському океані робить країну важливою для світової торгівлі. Бреннан висловив занепокоєння безпекою судноплавства в Мозамбіцькій протоці, яка відділяє Мадагаскар від узбережжя Мозамбіку та є важливим маршрутом міжнародної торгівлі.

Влада Мадагаскару поки що офіційно не коментувала заяви американського генерала. Водночас президент країни Мікаель Рандріаніріна нещодавно знову висловився на підтримку зміцнення зв’язків Росії з африканськими країнами.

Військові уряди Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру раніше розірвали зв’язки із західними партнерами й звернулися до Росії по військову допомогу в боротьбі з джихадистськими угрупованнями.