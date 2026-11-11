В Абу-Дабі почався фінальний день переговорів делегацій України, Росії і США. Онлайн

В Абу-Дабі 11 листопада відбудеться другий день переговорів України і Росії за посередництва США. На вчорашніх зустрічах йшлося про масштабний обмін полоненими в форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500, повідомляв на брифінгу в Данії президент Володимир Зеленський.

Нинішня зустріч стане фінальною в цьому раунді. За словами Зеленського, планують говорити про деескалацію, Чорне море, енергетику та інші воєнні питання.

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10:38. Голова української делегації Рустем Умєров повідомив про початок перемовного дня.

«Спочатку тристоронній формат разом зі США та Росією. Після цього проведемо окрему зустріч з європейськими партнерами», – сказав він.

Перший день переговорів

У перший день переговорів Росія порушила питання територій. Україна наполягає, що територіальні питання треба обговорювати на рівні лідерів країн.

«Коли я отримав другу доповідь нашої переговорної групи після зустрічей в Абу-Дабі, вони розповіли, що росіяни вважають і стверджують, що вже окупували половину Донбасу, яка насправді під нашим контролем», – заявив президент.

Він додав, що американська сторона підтвердила українську оцінку ситуації на полі бою.

«Путін живе в іншій реальності. Звісно, він розповідатиме американцям, що йому потрібно один-два місяці, щоб повністю окупувати схід України. Я теж можу намалювати йому малюнок, на якому повністю окупую Росію. Але ж це неправда», – сказав Зеленський.

У другий день переговорів Україна порушить питання зустрічі на рівні лідерів, хоча припускає, що Росія все ще не готова.

«Наприклад, ми говорили про місто Херсон, де розмежування проходить по річці. Росіяни контролюють один берег, ми – інший. Але люди хочуть жити разом на обох берегах. Це українське місто. Такі питання чутливі, але ми маємо про них говорити», – сказав глава країни.

Мета перемовин

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Голова української делегації, очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров окреслив таку ціль: «Наші ключові пріоритети – припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки».

Джаред Кушнер і Стів Віткофф, які представляють США, казали, що цей раунд буде зосереджено на повоєнних безпекових занепокоєннях і України, і Росії.

«Важливою частиною цього процесу є заохочення всіх сторін почати серйозно замислюватися над тим, що буде після війни», – сказав Кушнер у дописі в X.

За його словами, робота зосереджена на чотирьох взаємопов'язаних пріоритетах: припинення бойових дій; вироблення надійних повоєнних гарантій безпеки та домовленостей, які зменшать ризик відновлення конфлікту; підготовка комплексного плану економічного розвитку й добробуту для України; а також просування гуманітарних заходів, покликаних полегшити страждання й подолати людські наслідки цієї війни.

Безпосередню участь у переговорах братимуть три сторони, але європейські партнери також присутні в Еміратах. Це представники Німеччини, Італії, Франції, Великої Британії та Єврокомісії і НАТО.

«Для нас принципово зберігати тісну координацію з усіма нашими ключовими партнерами, забезпечувати узгодженість позицій і спільне розуміння подальших кроків у переговорному процесі. Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу», – казав Умєров.

Склад делегацій

Україну представляють голова СЗР Рустем Умєров, який також фактично є радником з питань нацбезпеки (NSA), голова ОП Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і представник ГУР Вадим Скібіцький.

Росію, як і в попередні рази, представляє Владімір Мединський – помічник Владіміра Путіна, два представники МЗС і два представники Генштабу ЗС Росії.

Сполучені Штати представлені спецпредставником Стівом Віткоффом і радником президента Джаредом Кушнером.

Переговори 2025-2026

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До літа минулого року тристоронні переговори проходили в Туреччині. Востаннє – в липні 2025-го. Єдиним результатом тих розмов були кілька раундів обміну полоненими. До бажаного результату – тристоронньої зустрічі президентів України, США і Росії та закінчення війни – дійти так і не вдалося, і Росія не поступалася своїми вимогами.

Торішні перемовини були першими контактами України і Росії поза межами гуманітарних питань аж із 2022-го року. Тоді, ще на початку повномасштабного вторгнення, представники країн теж зустрічалися в Туреччині. А до того були зустрічі в Білорусі.

Осінню 2025-го США привезли до Києва план миру, деякі положення якого категорично суперечили українським інтересам. 28-пунктна пропозиція полягала в обмеженні чисельності Збройних Сил України до 600 000 осіб, закріплення в Конституції заборони на вступ до НАТО, відмову від усієї Донецької області і визнання її, а також Криму і Луганської області де-факто російськими на світовому рівні.

Цей план з'явився після таємних консультацій адміністрації Трамп із росіянами, писав Axios. За даними джерел медіа, він був натхненний успішним просуванням президентом Трампом угоди щодо Гази. І Україна, і її європейські партнери висловилися проти цього плану, і Київ активізував дипломатію, аби зрештою почалися тристоронні зустрічі. Вони проходили в Швейцарії і ОАЕ.

Протягом кількох раундів перемовин вдалося напрацювати рамку оновленого плану. Консенсусу не вдалося досягнути з територіальних питань: Росія продовжила вимагати від України вивести війська з вільної частини Донецької і Луганської областей і фактично закріпити за нею ту територію, яку вона встигла окупувати в Криму, на Донбасі і на півдні. Україна була готова домовлятися про припинення вогню по поточних лініях фронту, але не віддавати вільну територію. США як компроміс пропонували так звану демілітаризовану зону на тій частині Донецької і Луганської областей, яку ворог не встиг окупувати.

Станом на кінець грудня Володимир Зеленський казав, що погоджено 90 % плану миру і 100 % гарантій безпеки для України. Про гарантії і план відновлення України після війни обговорення йшли зі США та Європою.

В лютому, після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, зустрічі зупинилися. Україна неодноразово закликала до їх відновлення, але США фокусувалися на Близькому Сході та внутрішніх питаннях, а Росія, як і раніше, готовності до конструктиву не демонструвала.

Зрештою після того, як Стів Віткофф з'їздив до України, а потім – до Росії, було домовлено про відновлення тристороннього формату.