Республіканці обрали нового лідера в Конгресі після провалу на проміжних виборах

Очолювати "червоних" у Палаті представників буде людина з MAGA-руху.

62-річний конгресмен з Огайо Джим Джордан був обраний лідером меншості республіканців у наступному скликанні Палати представників США.

Як пише Politico, депутат-консерватор вже втретє намагався очолити партію, і ця спроба нарешті виявилася успішною. Йому вдалося потіснити Стіва Скеліза, який перебував у керівництві республіканців практично 12 років, але втратив підтримку через провальні результати проміжних виборів, на яких партія влади втратила 42 мандати.

Джордан належить до руху MAGA і є лояльним до Дональда Трампа. На питання, чи є його завданням на посаді голови меншості захист президента від імпічмента, конгресмен відповів, що єдина його мета - повернути Республіканській партії більшість.

Нинішній лідер меншості демократів Хакім Джеффріс з високою ймовірністю стане новим спікером у наступному скликанні Палати представників, яке розпочне роботу 3 січня 2027 року.