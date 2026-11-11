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Студентські протести дісталися Чехії: молодь влаштувала акції на підтримку незалежності ЗМІ

У Празі до мітингу долучився ректор найпрестижнішого в країні Карлового університету.

Студентські протести дісталися Чехії: молодь влаштувала акції на підтримку незалежності ЗМІ
Протести у Празі
Фото: EPA/UPG

У містах Чехії у вівторок відбулися акції студентів на підтримку незалежності державних засобів масової інформації та проти скорочення фінансування у галузі культури та науки.

Як пише Ceske Noviny, до мітингів молодь спонукав намір уряду змінити систему формування кошторису національного чеського радіо і телебачення. Журналісти стверджують, що після цього державні медіа втратять можливість прозоро та неупереджено висвітлювати діяльність влади.

Також студенти вимагають забезпечити належний розвиток вищих навчальних закладів та наукової діяльності. У Празі, де акція була наймасштабнішою, разом з приблизно 4 тисячами учасників на вулиці вийшов і ректор найстарішого в країні Карлового університету професор Іржі Зіма.

  • Протестний настрій у Європі розпочався з Франції, де студенти та учні влаштували масові мітинги через стан галузі освіти. Поступово ці акції також набули антиурядового характеру через невдоволення населення здорожчанням життя. 
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