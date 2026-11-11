Імпічмент для Піта Геґсета провалився у Конгресі США

Палата представників Конгресу США не змогла повноцінно винести на голосування процедуру імпічменту міністра війни Піта Геґсета через звинувачення у незаконному веденні бойових дій проти Ірану.

Як пише BBC, конгресмени мали визначитися з тим, чи просунути питання до фінального голосування, чи спрямувати справу Геґсета до комітету, що фактично означало відхилення імпічменту. Зрештою лише 211 депутатів були готові підтримати усунення міністра з посади, а для ухвалення рішення необхідна більшість у мінімум 218 голосів.

Імпічмент для Геґсета був ініційований республіканцем Томасом Массі, який перебуває в опозиції до уряду президента Дональда Трампа. Конгресмен запевняв, що робить послугу міністру, адже у новому скликанні Конгресу, де більшість в обох палатах буде у демократів, справи для очільника Пентагону можуть завершитися не лише відставкою, але й повноцінним юридичним переслідуванням.

Новий склад Конгресу, що визначився після проміжних виборів, запрацює з 3 січня 2027 року.