Йдеться, зокрема, про інцидент у вересні поблизу авіабази Королівських ВПС (RAF) Ферфорд, де дислокувалися збройні сили Сполучених Штатів.

Міністерство юстиції США оголосило про висунення звинувачень трьом особам, пов’язаним з Іраном, яких підозрюють в участі в низці змов на території США та Європи.

Про це пише BBC.

Видання зазначає, що іранські агенти нещодавно “організували терористичну змову на авіабазі у Великій Британії”. Зокрема, йдеться про серйозний інцидент, що стався у вересні поблизу авіабази Королівських ВПС (RAF) Ферфорд, де дислокувалися збройні сили США.

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Одного з фігурантів – чоловіка, який має громадянство Ірану та Іраку, – звинувачують у тому, що він підтримував зв’язок із спільниками у Великій Британії, перебуваючи у в’язниці в Нью-Йорку, де він очікує на суд за попередніми звинуваченнями.

Двох інших підозрюють у здійсненні аналогічних дій з території Ірану.

Іран рішуче заперечує свою причетність до інциденту на авіабазі Ферфорд. У зв’язку з цим інцидентом у Великій Британії було заарештовано сімох осіб. Про подію стало відомо після того, як поблизу авіабази помітили підозрілі фургони.

Як повідомило Міністерство юстиції США, звинувачення висунуто громадянину Ірану Мохсену Мохаджері, громадянину Іраку Мохаммаду Алі аль-Хассані та громадянину Ірану й Іраку Мохаммаду Багеру Сааду Давуду ас-Сааді. Відповідний обвинувальний акт було оприлюднено у вівторок.

Напади від імені “Ісламського руху людей правої руки”

У документі стверджується, що ця група осіб планувала напади в Європі від імені нібито нової організації під назвою “Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія” (“Ісламський рух людей правої руки” – HAYI).

“З 18 терористичних атак навесні 2026 року, за які HAYI взяла на себе відповідальність у Європі, сім сталися у Великій Британії”, – йдеться у заяві Міністерства юстиції.

У ній додається, що напади були пов’язані з “підпалами, вибухівкою та в одному випадку майже смертельним ножовим пораненням у Лондоні двох євреїв, включаючи громадянина США та Великої Британії”.

У квітні двоє євреїв отримали ножове поранення в Голдерс-Грін, на півночі Лондона. Підозрюваний має постати перед судом наступного року.

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“Цей обвинувальний акт, що складається з восьми пунктів, демонструє рішучість Ірану здійснювати терористичні напади в Європі та США”, – заявив директор ФБР Кеш Пател.

Він додав, що один із трьох фігурантів, перебуваючи під вартою, “імовірно, надсилав зашифровані повідомлення, щоб сприяти майбутнім актам насильства”.

За словами Патела, обвинувачені були причетні до майже 20 спроб нападів, вчинених на підтримку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану та іракського ополчення “Катаїб Хезболла”, яке користується підтримкою Ірану.

27 вересня поблизу авіабази Королівських ВПС (RAF) Ферфорд у графстві Глостершир (регіон Котсуолдс) було оголошено про надзвичайну ситуацію після того, як біля бази помітили три підозрілі фургони. Вибухових речовин у фургонах не виявили, проте було вилучено певну кількість бензину.

У Міністерстві юстиції США заявили, що в серпні Аль-Хассані, ймовірно, “давав вказівки та платив спільникам” у Великій Британії, щоб ті “здійснили підготовчі заходи та організували логістику для теракту на авіабазі Ферфорд”.

За даними відомства, 22 серпня Аль-Хассані заплатив одній особі за “проведення попереднього спостереження за периметром авіабази Ферфорд”.

У Міністерстві юстиції також стверджують, що у вересні Аль-Хассані заплатив кільком людям за допомогу в підготовці до нападу. Згідно із заявою відомства, підготовка включала ‘придбання фургонів і бочок із пальним, вивчення можливості закупівлі хімічних прискорювачів горіння (зокрема, великої кількості хлориду калію), а також купівлю металевих предметів, які могли бути використані як вражаючі елементи для вибухового пристрою”.

Підозрювані замаскували фургони так, ніби вони належали компаніям, що займаються доставкою пального або товарів для басейнів. Аль-Хассані «постійно підтримував зв’язок» із водіями фургонів і координував їхній рух.

“Щонайменше два з трьох фургонів, прямуючи до периметра авіабази Ферфорд, натрапили на контрольно-пропускний пункт охорони, після чого їм заборонили продовжувати рух за запланованим маршрутом”, – додали у відомстві.

Уранці 27 вересня фургони помітив місцевий фермер, який повертався додому з вечірки; він і викликав поліцію.

Посольство Ірану в Лондоні заявило, що “категорично відкидає та рішуче засуджує” припущення про причетність Тегерану до цього інциденту.