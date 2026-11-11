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Автобус протаранив 32 транспортні засоби поблизу Сеула, 57 людей постраждало

Водій заявив слідчим, що в автобусі відмовили гальма. 

Унаслідок ДТП постраждали десятки людей
Фото: EPA/UPG
Унаслідок ДТП постраждали десятки людей

У південнокорейському місті Соннам автобус врізався в десятки легкових автомобілів, вантажівку та ще чотири автобуси, внаслідок чого постраждало 57 людей.

Про це повідомляє DW з посиланням на місцеву владу.

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За інформацією пожежної служби провінції Кьонгі, де розташований Соннам, дев’ятеро з постраждалих отримали серйозні травми. 

Автобус зіткнувся з 32 транспортними засобами, а потім врізався в розділювальну смугу. Жоден із постраждалих не перебуває в стані, що загрожує життю. 

Розпочато розслідування причин зіткнення.

Як пише агентство “Йонхап”, водій заявив слідчим, що в автобусі відмовили гальма. Чоловік, якому, ймовірно, близько 60 років, пройшов перевірку на алкоголь – результат виявився негативним. Місцеві ЗМІ повідомили, що після аварії його також госпіталізували.

Місто Соннам із населенням майже 900 тисяч осіб розташоване на південь від столиці – Сеула. Аварія сталася в години пік.

На місце події прибули десятки пожежників і одиниць спецтехніки; також було розгорнуто пункт надання екстреної медичної допомоги.

Фото: EPA/UPG

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