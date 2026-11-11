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На Запоріжжі росіяни атакували FPV-дронами бригаду енергетиків

Один дрон заплутався у повітряних лініях електропередачі та не вибухнув. Другий - збили військові. 

На Запоріжжі росіяни атакували FPV-дронами бригаду енергетиків
російський FPV-дрон
Фото: Запоріжжяобленерго

У Запорізькій області росіяни атакували FPV-дронами бригаду енергетиків, яка відновлювала живлення Кушугумської громади, що була знеструмлена через російські обстріли. 

Про це повідомила пресслужба Запоріжжяобленерго. 

"Перший дрон заплутався у повітряних лініях електропередачі та не вибухнув. Другий - збили військові, які супроводжують наших фахівців на небезпечних територіях. Тож, на щастя, минулося без постраждалих", - зазначив керівник обленерго Андрій Стасевський.

Попри атаку, енергетики завершили ремонт обладнання та повернули світло до 3,2 тисяч домівок у селищах Кушугум та Балабине.

"Роботи з відновлення електропостачання пов’язані зі щоденним ризиком, випадки атак ворожих БПЛА на наші бригади значно почастішали. Втім, завдяки прикриттю наших оборонців та підтримці Міністерства енергетики й АТ «УРМ», продовжуємо працювати над забезпеченням електропостачання прифронтового Запоріжжя", - додав Стасевський. 

FPV-дрон
Фото: Запоріжжяобленерго
FPV-дрон

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