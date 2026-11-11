Зеленський: Україна працює над створенням дронового супроводу суден для відновлення експорту в Чорному морі

Україна хоче забезпечити супровід кораблів у Чорному морі, аби відновити експорт та убезпечити їх від російських атак. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час преспідходу в Данії з прем'єркою Метте Фредеріксен.

Він наголосив, що Чорне море залишається заблокованим для експорту з України. Створити безпечні умови для кораблів особливо важливо для української агропродукції.

Росія атакує судна дронами і різними типами ракет. Вона намагається уразити всі кораблі.

«Незалежно від країни походження. І ми говоримо про конвой різних типів дронів. Ми бачимо зараз один з нових проєктів, і ми дуже вдячні. Якщо ми матимемо успіх, це виглядає дуже потужно», – сказав він.

Президент сподівається на позитивні результати найближчим часом.