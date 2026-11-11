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Зеленський: Україна працює над створенням дронового супроводу суден для відновлення експорту в Чорному морі

Йдеться про різні типи БпЛА, зокрема морські. 

Зеленський: Україна працює над створенням дронового супроводу суден для відновлення експорту в Чорному морі
Володимир Зеленський і одна з розробок для супроводу кораблів
Фото: скриншот

Україна хоче забезпечити супровід кораблів у Чорному морі, аби відновити експорт та убезпечити їх від російських атак. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час преспідходу в Данії з прем'єркою Метте Фредеріксен.

Він наголосив, що Чорне море залишається заблокованим для експорту з України. Створити безпечні умови для кораблів особливо важливо для української агропродукції. 

Росія атакує судна дронами і різними типами ракет. Вона намагається уразити всі кораблі.

«Незалежно від країни походження. І ми говоримо про конвой різних типів дронів. Ми бачимо зараз один з нових проєктів, і ми дуже вдячні. Якщо ми матимемо успіх, це виглядає дуже потужно», – сказав він.

Президент сподівається на позитивні результати найближчим часом. 

  • З літа ворог відновив масовані атаки по українських портах і суднах. Експорт з глибоководних портів України фактично зупинено з серпня цього року. За підсумками вересня вдалося експортувати іншими шляхами, не глибоководними портами, до 50 % обсягів від потреби. За 27 днів жовтня експортували 47 %.
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