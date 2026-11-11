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Зеленський про переговори в Абу-Дабі: без Європи неможливо домовитися про завершення війни та безпеку

Серед можливих наступних кроків – припинення вогню в енергетиці та на морі, обмін полоненими й зустріч лідерів.

Зеленський про переговори в Абу-Дабі: без Європи неможливо домовитися про завершення війни та безпеку
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський окреслив три основні моменти переговорів в Абу-Дабі. За його словами, одним із найважливіших результатів стало залучення Європи до дипломатичного процесу.

Про це він заявив на пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Зеленський наголосив, що зупинити війну, обговорювати безпеку Європи та відновлення України без участі європейських країн неможливо. Він назвав залучення Європи важливою зміною та новим форматом дипломатії.

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Другим ключовим питанням президент назвав пріоритетність припинення війни. За його словами, спочатку необхідно зосередитися на тому, як зупинити бойові дії, а вже після цього обговорювати майбутню архітектуру безпеки та відновлення.

"Найважливіше – зупинити війну, бо ми втрачаємо людей", – наголосив глава держави.

Він також висловив сподівання, що українська, американська та європейська переговорні команди чітко донесли цю позицію під час зустрічі в Абу-Дабі.

Третім моментом Зеленський назвав подальші можливі кроки за результатами переговорів. Він очікує, що після завершення зустрічі ввечері відбудеться брифінг, а українська сторона матиме змогу зв'язатися зі своїми представниками та обговорити наступні дії. 

Серед пріоритетних питань президент назвав припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури та на морі, обмін полоненими, а також можливу зустріч лідерів.

Що відомо про перебіг перемовин в Абу-Дабі?

  • Під час першого дня переговорів в Абу-Дабі Росія порушила територіальне питання, заявивши, що нібито вже окупувала половину Донбасу, яка фактично залишається під контролем України.
  • Президент Володимир Зеленський наголосив, що територіальні питання мають обговорюватися на рівні лідерів держав. За його словами, американська сторона підтвердила українську оцінку ситуації на фронті.
  • Серед ключових цілей переговорів Україна визначає припинення бойових дій, надійні гарантії безпеки, економічне відновлення та гуманітарні питання.
  • У другий день українська делегація планує порушити питання зустрічі лідерів, хоча Київ припускає, що Росія поки не готова до такого формату. У переговорах беруть участь Україна, США та Росія, водночас в ОАЕ перебувають і представники європейських партнерів, зокрема Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії, Єврокомісії та НАТО.
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