Зеленський про переговори в Абу-Дабі: без Європи неможливо домовитися про завершення війни та безпеку

Президент Володимир Зеленський окреслив три основні моменти переговорів в Абу-Дабі. За його словами, одним із найважливіших результатів стало залучення Європи до дипломатичного процесу.
Про це він заявив на пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
Зеленський наголосив, що зупинити війну, обговорювати безпеку Європи та відновлення України без участі європейських країн неможливо. Він назвав залучення Європи важливою зміною та новим форматом дипломатії.
Другим ключовим питанням президент назвав пріоритетність припинення війни. За його словами, спочатку необхідно зосередитися на тому, як зупинити бойові дії, а вже після цього обговорювати майбутню архітектуру безпеки та відновлення.
"Найважливіше – зупинити війну, бо ми втрачаємо людей", – наголосив глава держави.
Він також висловив сподівання, що українська, американська та європейська переговорні команди чітко донесли цю позицію під час зустрічі в Абу-Дабі.
Третім моментом Зеленський назвав подальші можливі кроки за результатами переговорів. Він очікує, що після завершення зустрічі ввечері відбудеться брифінг, а українська сторона матиме змогу зв'язатися зі своїми представниками та обговорити наступні дії.
Серед пріоритетних питань президент назвав припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури та на морі, обмін полоненими, а також можливу зустріч лідерів.
Що відомо про перебіг перемовин в Абу-Дабі?
- Під час першого дня переговорів в Абу-Дабі Росія порушила територіальне питання, заявивши, що нібито вже окупувала половину Донбасу, яка фактично залишається під контролем України.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що територіальні питання мають обговорюватися на рівні лідерів держав. За його словами, американська сторона підтвердила українську оцінку ситуації на фронті.
- Серед ключових цілей переговорів Україна визначає припинення бойових дій, надійні гарантії безпеки, економічне відновлення та гуманітарні питання.
- У другий день українська делегація планує порушити питання зустрічі лідерів, хоча Київ припускає, що Росія поки не готова до такого формату. У переговорах беруть участь Україна, США та Росія, водночас в ОАЕ перебувають і представники європейських партнерів, зокрема Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії, Єврокомісії та НАТО.