Зеленський про переговори в Абу-Дабі: без Європи неможливо домовитися про завершення війни та безпеку

Серед можливих наступних кроків – припинення вогню в енергетиці та на морі, обмін полоненими й зустріч лідерів.

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Президент Володимир Зеленський окреслив три основні моменти переговорів в Абу-Дабі. За його словами, одним із найважливіших результатів стало залучення Європи до дипломатичного процесу.

Про це він заявив на пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Зеленський наголосив, що зупинити війну, обговорювати безпеку Європи та відновлення України без участі європейських країн неможливо. Він назвав залучення Європи важливою зміною та новим форматом дипломатії.

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Другим ключовим питанням президент назвав пріоритетність припинення війни. За його словами, спочатку необхідно зосередитися на тому, як зупинити бойові дії, а вже після цього обговорювати майбутню архітектуру безпеки та відновлення.

"Найважливіше – зупинити війну, бо ми втрачаємо людей", – наголосив глава держави.

Він також висловив сподівання, що українська, американська та європейська переговорні команди чітко донесли цю позицію під час зустрічі в Абу-Дабі.

Третім моментом Зеленський назвав подальші можливі кроки за результатами переговорів. Він очікує, що після завершення зустрічі ввечері відбудеться брифінг, а українська сторона матиме змогу зв'язатися зі своїми представниками та обговорити наступні дії.

Серед пріоритетних питань президент назвав припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури та на морі, обмін полоненими, а також можливу зустріч лідерів.

Що відомо про перебіг перемовин в Абу-Дабі?