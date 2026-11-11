Російські війська атакували вантажний автомобіль поблизу житлового будинку в Запоріжжі.
Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
Внаслідок удару травмувалася 52-річна жінка. Постраждалій надають необхідну медичну допомогу.
Згодом в Запорізькій ОВА розповіли про обстріл багатоповерхового будинку. Унаслідок удару поранення дістала 62-річна жінка. Пошкоджень зазнали дах, фасад і балкони будівлі, а також вікна розташованого поруч гуртожитку.
Крім того, ворог атакував об’єкт міської інфраструктури. Поранення дістали троє чоловіків віком 36, 42 та 55 років.
Напередодні, 10 листопада, російська армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок удару частково було зруйновано будівлі та виникла пожежа. Кількість постраждалих – четверо.
Серед поранених – 57-річна жінка, 42-річні жінка та чоловік, а також жінка, яка перебувала у квартирі багатоповерхового будинку під час повторного удару.