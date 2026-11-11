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Російські війська атакували вантажний автомобіль поблизу житлового будинку в Запоріжжі.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Внаслідок удару травмувалася 52-річна жінка. Постраждалій надають необхідну медичну допомогу.

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Згодом в Запорізькій ОВА розповіли про обстріл багатоповерхового будинку. Унаслідок удару поранення дістала 62-річна жінка. Пошкоджень зазнали дах, фасад і балкони будівлі, а також вікна розташованого поруч гуртожитку.

Крім того, ворог атакував об’єкт міської інфраструктури. Поранення дістали троє чоловіків віком 36, 42 та 55 років.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Напередодні, 10 листопада, російська армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок удару частково було зруйновано будівлі та виникла пожежа. Кількість постраждалих – четверо.

Серед поранених – 57-річна жінка, 42-річні жінка та чоловік, а також жінка, яка перебувала у квартирі багатоповерхового будинку під час повторного удару.