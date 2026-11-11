Головне за ніч та ранок середи, 11 листопада: удар по ринку в Чорноморську, атака на Житомирщину, переговори в Абу-Дабі

Нічні повітряні атаки , 125 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, знеструмлення в областях, вибухи в порту Усть-Луга.

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Удар по ліцею на Київщині

Унаслідок російського удару по ринку в центральній частині Чорноморська загинула одна людина, ще одинадцять дістали поранення, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, ворог атакував ринок у час, коли там зазвичай багато людей. Вибух також пошкодив розташовані поруч житлові будинки та автомобілі.

На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

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Станом на 13:00 дев’ятьох постраждалих доправили до лікарні, четверо з них перебувають у важкому стані. Медики борються за їхні життя. Одній людині надали допомогу на місці.

В Абу-Дабі 11 листопада відбувся другий день переговорів України і Росії за посередництва США.

Перемовини вже завершилися.

LB.ua стежить за перемовинами у режимі наживо.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 125 боєзіткнень.

Найбільше на Костянтинівському напрямку – 15. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Дружківки, Іллінівки, Миколайпілля, Русиного Яру, Грузького та Вільного.

На Покровському напрямку ворог здійснив 11 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Добропілля, Василівка, Сергіївка та Молодецьке.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

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Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2 580 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 614 180 військових.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

Російська армія з вечора 10 листопада масовано атакувала дронами Житомирську область. Ударів зазнали енергетика, транспортна і паливна інфраструктура в Житомирській, Глибочицькій, Олевській, Звягельській, Оліївській громадах.

Унаслідок ворожих атак постраждали житлові будинки, приватне підприємство та щонайменше 20 автівок, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

За оновленою інформацією від ДСНС, кількість потерпілих зросла до п'яти. Серед них – працівники національної поліції, які прибули на виклик та потрапили під повторний удар, коли документували російські злочини.

Вранці 11 листопада російська армія атакувала Полтаву. Станом на 11:15 було відомо про трьох потерпілих.

Під ударом перебувало приватне підприємство, повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич. На місці атаки виникла пожежа.

Докладніше – в новині.

Російський безпілотник влучив у територію ліцею в Яготині Київської області. На момент атаки в укритті закладу перебувала 171 дитина, а також учителі та інші працівники.

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Ніхто не постраждав. На території ліцею після влучання спалахнула пожежа. Наразі рятувальники завершують її ліквідацію. Вибуховою хвилею пошкодило автомобіль, огорожу та вікна у двох приватних будинках поблизу навчального закладу.

Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Станом на ранок 11 листопада через обстріли частина споживачів у восьми областях залишилася без електропостачання, повідомив під час брифінгу перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях. Найскладнішою залишається ситуація на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Непростою є ситуація і в прифронтових регіонах, де росіяни систематично атакують енергетичні об'єкти. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Роботи ускладнюють тривалі повітряні тривоги та ризик повторних ударів.

У ніч на 11 листопада Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря, 163 ударними безпілотниками типу Shahed (91 із них - реактивні), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово - РФ, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 14 Бандероль/Дань-Т та 130 "шахедів" (72 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, бойова робота тривала.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Уночі 11 листопада дрони атакували Ленінградську область Росії. Вибухи лунали в порту Усть-Луга, заявив губернатор Алєксандр Дрозденко.

За його попередньою інформацією, є влучання в портовій зоні. На місці удару спалахнула пожежа, аварійно вимкнулася підстанція селища. Дрозденко стверджує, що над областю за ніч збили 150 дронів.

Усть-Луга – морський торговельний порт і база обслуговування ворожого флоту. Українські дрони вже атакували порт, зокрема в серпні.

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