Російський дрон влучив по території ліцею на Київщині, де перебувала 171 дитина: усі були в укритті

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Удар по ліцею на Київщині

Російський безпілотник влучив у територію ліцею в Яготині Київської області. На момент атаки в укритті закладу перебувала 171 дитина, а також учителі та інші працівники.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Ніхто не постраждав.На території ліцею після влучання спалахнула пожежа. Наразі рятувальники завершують її ліквідацію. Після цього розпочнуться роботи з відновлення благоустрою території.

Також вибуховою хвилею пошкодило автомобіль, огорожу та вікна у двох приватних будинках поблизу навчального закладу. На місці працюють відповідні служби.