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У Києві тимчасово вимкнуть зовнішнє освітлення через дефіцит електроенергії

Винятком будуть шафи зовнішнього освітлення, від яких живляться засоби оповіщення.

У Києві тимчасово вимкнуть зовнішнє освітлення через дефіцит електроенергії
Фото: Чернігівська ОДА

У Києві у зв’язку з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів виник дефіцит електроенергії. Через це було ухвалене рішення тимчасово вимкнути зовнішнє освітлення.

Про це повідомляє КП "Київміськсвітло".

"Із метою забезпечення пріоритетного електропостачання важливих об’єктів міста керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації КМДА ухвалено рішення про тимчасове повне вимкнення зовнішнього освітлення столиці", - йдеться в повідомленні. 

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Зазначається, що КП "Київміськсвітло" виконує виключно функцію забезпечення зовнішнього освітлення об’єктів благоустрою, які перебувають у комунальній власності. Підприємство не здійснює електропостачання житлових будинків, об’єктів критичної інфраструктури та інших об’єктів, а також не є постачальником електроенергії.

Відповідно до ухваленого рішення, КП повністю вимикає зовнішнє освітлення міста. Виняток становлять шафи зовнішнього освітлення, від яких живляться засоби оповіщення. У таких випадках освітлення вмикатиметься лише за наявності електроенергії - з моменту її відновлення і до 22:00.

Киян та гостей столиці закликають бути уважними на дорогах і дотримуватися правил безпеки. 

Також пішоходам рекомендують використовувати світлоповертальні елементи (флікери) на одязі та рюкзаках, а також підсвічувати шлях ліхтариками або смартфонами. 

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