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Росіяни атакували об'єкт "Нафтогазу" на Дніпропетровщині: спалахнула масштабна пожежа

Працівники перебували в укриттях, постраждалих немає.

Росіяни атакували об'єкт "Нафтогазу" на Дніпропетровщині: спалахнула масштабна пожежа
Удар по об'єкту "Нафтогазу", Дніпропетровська область
Фото: Нафтогаз

Російські війська вночі атакували реактивними безпілотниками об'єкт Групи "Нафтогаз" на Дніпропетровщині. Внаслідок удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, також пошкоджено обладнання.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Під час атаки працівники підприємства перебували в укриттях. Ніхто з них не постраждав.

На місце оперативно прибули рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які займалися ліквідацією пожежі. Наразі фахівці Групи "Нафтогаз" оцінюють масштаби пошкоджень. Компанія також координує подальші дії з місцевою владою.

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