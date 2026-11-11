Російські війська вночі атакували реактивними безпілотниками об'єкт Групи "Нафтогаз" на Дніпропетровщині. Внаслідок удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, також пошкоджено обладнання.
Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.
Під час атаки працівники підприємства перебували в укриттях. Ніхто з них не постраждав.
На місце оперативно прибули рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які займалися ліквідацією пожежі. Наразі фахівці Групи "Нафтогаз" оцінюють масштаби пошкоджень. Компанія також координує подальші дії з місцевою владою.
- Раніше, у ніч проти 7 листопада, російські війська тричі атакували нафтогазовий об’єкт Групи "Нафтогаз" у центральній частині України. Внаслідок ударів пошкодило обладнання, стався вибух і спалахнула масштабна пожежа. Працівників вчасно евакуювали, тому ніхто не постраждав.