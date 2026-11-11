Росіяни вдарили по ринку в Чорноморську: є загиблий та поранені (оновлено)

Наразі відомо про одну жертву, кількість постраждалих зросла до 11.

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Унаслідок російського удару по ринку в центральній частині Чорноморська загинула одна людина, ще одинадцять дістали поранення.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, ворог атакував ринок у час, коли там зазвичай багато людей.

Вибух також пошкодив розташовані поруч житлові будинки та автомобілі.

На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Станом на 13:00 дев’ятьох постраждалих доправили до лікарні, четверо з них перебувають у важкому стані. Медики борються за їхні життя. Одній людині надали допомогу на місці.