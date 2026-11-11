Росіяни вдарили по ринку в Чорноморську: є загиблий та поранені (оновлено)

Унаслідок російського удару по ринку в центральній частині Чорноморська загинула одна людина, ще одинадцять дістали поранення.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, ворог атакував ринок у час, коли там зазвичай багато людей.
Вибух також пошкодив розташовані поруч житлові будинки та автомобілі.
На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.
Станом на 13:00 дев’ятьох постраждалих доправили до лікарні, четверо з них перебувають у важкому стані. Медики борються за їхні життя. Одній людині надали допомогу на місці.
- Унаслідок російських обстрілів Одещини пошкоджено енергетичну інфраструктуру. В кількох районах області запровадили аварійні відключення електроенергії. Станом на ранок 11 листопада без світла залишались близько 135 тисяч споживачів у частині Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів.
- Також унаслідок атаки загинула 70-річна жінка. Її госпіталізували у вкрай важкому стані з численними травмами, однак врятувати не вдалося. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень.