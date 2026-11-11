Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по ринку в Чорноморську: є загиблий та поранені (оновлено)

Наразі відомо про одну жертву, кількість постраждалих зросла до 11.

Росіяни вдарили по ринку в Чорноморську: є загиблий та поранені (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Унаслідок російського удару по ринку в центральній частині Чорноморська загинула одна людина, ще одинадцять дістали поранення. 

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, ворог атакував ринок у час, коли там зазвичай багато людей.

Вибух також пошкодив розташовані поруч житлові будинки та автомобілі.

На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки. 

Станом на 13:00 дев’ятьох постраждалих доправили до лікарні, четверо з них перебувають у важкому стані. Медики борються за їхні життя. Одній людині надали допомогу на місці.

  • Унаслідок російських обстрілів Одещини пошкоджено енергетичну інфраструктуру. В кількох районах області запровадили аварійні відключення електроенергії. Станом на ранок 11 листопада без світла залишались близько 135 тисяч споживачів у частині Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів.
  • Також унаслідок атаки загинула 70-річна жінка. Її госпіталізували у вкрай важкому стані з численними травмами, однак врятувати не вдалося. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies