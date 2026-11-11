Арахамія заявив про домовленість щодо одного з найбільших обмінів полоненими і мирні перспективи до Нового року

Українська делегація повідомила про складні умови, які під час переговорів ставили росіяни.

Останній раунд переговорів в Абу-Дабі був одним із найскладніших. Російська делегація прибула з жорсткими директивами, через що українській стороні було важко пом'якшити дискусію.

Про це заявив член української переговорної делегації Давид Арахамія на брифінгу після зустрічі в Абу-Дабі.

Водночас він підтвердив досягнення домовленостей із Росією щодо одного з найбільших обмінів військовополоненими.

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"Обмін такої великої кількості людей – це велике досягнення. Це варто 3-4 таких зустрічей, аби цього досягнути. Я сподіваюсь, що кількість звільнених буде великою. Це буде один з найбільших обмінів, якщо не найбільший", – зазначив представник України.

Арахамія також повідомив, що після повернення американської делегації з Москви українські представники зустрінуться з нею в Дубліні. Під час зустрічі планують обговорити можливу дату наступного раунду переговорів.

За словами Арахамії, наразі є дуже хороша можливість знайти рішення до Нового року. Були такі теми, про які не можуть говорити, але в них досягли великого прогресу.

"Ми маємо шанси досягти рішення ще до настання Нового року", – додав Арахамія.