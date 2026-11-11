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Підполковника ЗСУ підозрюють в отриманні 20% від винагороди за знищення ворожої техніки

Підполковник був секретарем робочої групи, яка розглядала матеріали для підтвердження знищення або захоплення техніки противника.

Підполковника ЗСУ підозрюють в отриманні 20% від винагороди за знищення ворожої техніки

У Дніпропетровській області поліція затримала підполковника ЗСУ за підозрою в отриманні 20% від винагороди за знищення ворожої техніки.

Про це повідомили у Національній поліції.

Посадовець військової частини вимагав від командування одного з підрозділів щомісяця передавати йому п’яту частину від суми винагород, нарахованих військовослужбовцям за знищення ворожої техніки. 

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За вересень військовим нарахували 1,9 млн грн. Із цієї суми підполковник вимагав 380 тисяч гривень.

Підполковник був секретарем робочої групи, яка розглядала матеріали для підтвердження знищення або захоплення техніки противника. Він брав участь в опрацюванні документів для виплати винагород. 

У разі відмови передати гроші погрожував перешкоджати оформленню документів, необхідних для виплат.

5 листопада оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції та військовою контррозвідкою СБУ затримали підполковника одразу після отримання ним 380 тис. грн. 

Посадовця затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Його взято під варту з правом внесення 998 400 гривень застави.

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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