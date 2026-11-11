КОВА: на Київщині посилять режим світломаскування

На Київщині посилять режим світломаскування. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.

Про це повідомив очільник КОВА Тимур Ткаченко.

"За підсумками засідання, яке ми провели сьогодні, доручили на рівні районів та громад опрацювати з бізнесом, комунальним та житловим секторами посилення режиму світломаскування", - написав він у Telegram.

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Ткаченко пояснив, що такі заходи повинні допомогти ускладнити дію засобів повітряного нападу ворога, особливо в період довгих зимових сутінків та ночей.

"Рішення необхідне. На нього є запит від військових і маємо допомогти нашим оборонцям", - наголосив голова КОВА.

"Також, що є побічною метою, це створює основу для більш відповідального ставлення до використання електроенергії. Всі розуміють, які виклики постали перед енергосистемою в цей час", - додав Ткаченко.

Раніше також повідомлялося, що в Києві через дефіцит електроенергії вирішили тимчасово вимкнути зовнішнє освітлення.