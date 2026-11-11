В Іспанії триває перший загальний страйк за останні 14 років на тлі житлової кризи

Біля оптового ринку “Меркамадрід” (Mercamadrid) у Мадриді поліція застосувала проти натовпу перцевий газ.

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Працівники у всій Іспанії на тлі житлової кризи масово вийшли на вулиці, влаштовуючи ходи та пікети, попри штормову погоду в багатьох регіонах країни.

Про це повідомляє DW.

Це перший загальний страйк в Іспанії за останні 14 років.

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Символом цієї кризи стала історія 87-річної Марікармен Абаскаль із Мадрида, яку виселили з помешкання, після чого вона померла. Ці події також стали поштовхом до призначення дострокових виборів, що мають відбутися 29 листопада.

Уряд прем’єр-міністра Педро Санчеса, який представляє ліві політичні сили, намагався провести через парламент закони, покликані полегшити становище орендарів, однак опозиційні партії заблокували ці ініціативи.

Не маючи достатньо повноважень для ухвалення необхідних законів, Санчес ініціював дострокові вибори, сподіваючись заручитися ширшою підтримкою.

“Ми не зупинимося, доки докорінно не змінимо житлову модель у цій країні – так, щоб житло слугувало для проживання людей, а не було інструментом в інтересах меншості (орендодавців)”, — заявила речниця Мадридської спілки орендарів Алісія дель Ріо.

Фото: EPA/UPG Страйк у Мадриді

За оцінками центрального банку, у країні спостерігається дефіцит житла, що становить близько 750 тисяч одиниць. Очікується, що до 2028 року цей показник перевищить мільйон.

Оскільки дедалі менше людей і сімей мають змогу придбати власне житло, кількість орендарів у країні стрімко зросла. За даними Ради молоді Іспанії, середня орендна плата становить 1176 євро. Це еквівалентно 99% середньої заробітної плати молодої людини.

Хоча більшість протестних акцій, судячи з усього, проходять мирно, учасники страйку біля оптового ринку “Меркамадрід” (Mercamadrid) у Мадриді повідомили, що поліція застосувала проти натовпу перцевий газ. Унаслідок цього щонайменше 13 осіб звернулися по медичну допомогу.