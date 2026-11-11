Три дрони порушили повітряний простір Латвії: винищувачі НАТО піднімали в небо

Два з них ненадовго перетнули східний кордон країни, ще один залетів із боку Литви, пролетів через територію Латвії та попрямував у бік Естонії.

У ніч проти 11 листопада три безпілотники порушили повітряний простір Латвії. Два з них ненадовго перетнули східний кордон країни, ще один залетів із боку Литви, пролетів через територію Латвії та попрямував у бік Естонії.

Про це повідомили Національні збройні сили (НЗС) Латвії, інформує Delfi.

Перші попередження про повітряну загрозу оголосили близько 23:30 10 листопада в Лудзенському краї через вторгнення двох безпілотників. Згодом повідомлення про небезпеку поширили на Краславський та Аугшдаугавський краї через наближення ще одного дрона з боку Білорусі. Однак він так і не перетнув латвійський кордон, а після зміни рівня загрози попередження в цих районах скасували.

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Близько 1:00 11 листопада повітряну загрозу оголосили в Балвському краї. До кордону наближалися три безпілотники, однак вони змінили напрямок і продовжили рух на північ територією Росії, не заходячи в повітряний простір Латвії.

Наступний інцидент стався близько 2:30 в Айзкраукльському краї. Цього разу йшлося про безпілотник, який залетів із боку Литви та перетнув територію країни.

Для реагування на цей дрон винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії підняли в повітря ще на території Литви. Вони продовжували стежити за ситуацією під час польоту безпілотника над Латвією.

Водночас військові зазначили, що оперативних умов для знищення дрона не було, зокрема з огляду на безпеку цивільного населення. Зрештою безпілотник залишив повітряний простір Латвії та полетів у напрямку Естонії. Згодом засоби спостереження втратили з ним контакт.