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Defense Tech

Українсько-литовська Valkyrie Dynamics залучила €1 млн на розробку радарів для дронів-перехоплювачів

Наразі компанія закінчує випробування радара і планує випустити першу партію у листопаді

Українсько-литовська Valkyrie Dynamics залучила €1 млн на розробку радарів для дронів-перехоплювачів
Heimdall
Фото: Valkyrie Dynamics

Українсько-литовський оборонний стартап Valkyrie Dynamics отримав €1 млн інвестицій на виробництво мініатюрних радарів для дронів-перехоплювачів. Pre-seed раунд очолила французька венчурна студія Hexa. Про це повідомляє Defender Media з посиланням на компанію.

Основний продукт Valkyrie Dynamics — Heimdall, компактна радіолокаційна головка, яку встановлюють безпосередньо на дрони-перехоплювачі. Пристрій випромінює радіохвилі та допомагає оператору виявляти повітряні цілі на відстані 100–500 метрів, пояснюють розробники.

Розробка має розв'язати проблему обмеженої видимості під час перехоплення ворожих безпілотників. Нині оператори переважно покладаються на камери, ефективність яких знижується через хмарність та опади. Натомість вбудований радар, за твердженням виробника, дає змогу виявляти цілі незалежно від погодних умов.

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Наразі компанія завершує випробування Heimdall та його інтеграцію з українськими клієнтами й військовими підрозділами. Серед партнерів розробника — Korven Systems, яка створює програмно-апаратну екосистему для безпілотників, зокрема автопілот для швидкісних дронів-перехоплювачів.

У листопаді 2026 року Valkyrie Dynamics планує виготовити першу невелику партію радарів на основі чинної моделі. Після цього компанія має перейти до серійного виробництва. Його заплановані обсяги поки не розголошують. Очікується, що після запуску серійного випуску вартість одного пристрою становитиме менше €300.

Перший робочий прототип Heimdall компанія представила в жовтні 2026 року. Тоді ж Valkyrie Dynamics приєдналася до Hexa Sprint Defense — акселераційної програми французької венчурної студії Hexa, орієнтованої на європейські стартапи у сфері оборонних технологій та розробок подвійного призначення.

Крім розробки радарів, частину залучених коштів використають для створення наступної версії Heimdall. Головна зміна — збільшення дальності виявлення цілей із нинішніх 100–500 метрів до одного кілометра. Також розробники працюють над підвищенням частоти оновлення інформації та розширенням поля зору радара. Ці вдосконалення мають стати можливими завдяки переходу на нову архітектуру пристрою.

У перспективі Valkyrie Dynamics планує адаптувати технологію для використання на наземній техніці та інших типах безпілотників.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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