Українська команда Strilets розробляє метеостанцію з балістичним калькулятором для снайперів і систем ППО

Українська команда Strilets працює над створенням портативної метеостанції з інтегрованим балістичним калькулятором. Пристрій призначений для високоточної стрільби на великих дистанціях, а розроблене командою балістичне ядро планують інтегрувати в системи керування вогнем турелей і НРК. Про це повідомляє видання «Мілітарний».

Основне призначення метеостанції — забезпечення високоточної стрільби на великих дистанціях, зокрема снайперської. Прилад має об'єднати вимірювання метеорологічних умов і балістичні розрахунки в одному пристрої, щоб стрілець міг оперативно отримувати необхідні поправки, пояснюють розробники.

Нова метеостанція Strilets Core зможе вимірювати температуру, вологість повітря, атмосферний тиск, швидкість і напрямок вітру, а також кут нахилу. Отримані показники пристрій використовуватиме для автоматичного розрахунку балістичних поправок, необхідних для точного пострілу. Розробники передбачили можливість автономної роботи без підключення до інтернету — для визначення місцеположення використовуватиметься GPS.

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Заявлена вага пристрою становить 234 грами. Корпус матиме захист від пилу та води за стандартом IP67. Серед інших характеристик — підтримка до 10 профілів зброї, можливість підключення виносних датчиків для вимірювання погодних параметрів із укриття та україномовний інтерфейс, розповіли розробники.

Заряджати метеостанцію можна буде через роз'єм USB-C, зокрема від павербанка. Також у конструкції передбачено порт API, який має забезпечити можливість інтеграції пристрою з автоматизованими турелями та НРК.

Наразі Strilets Core перебуває на етапі прототипу. Робочий зразок уже пройшов лабораторні функціональні випробування за участю Дніпровського фахового коледжу радіоелектроніки. За словами команди, датчики працюють у межах допустимих похибок, автономність пристрою підтверджена, а сам прототип визнали готовим до польових випробувань.

Наступним кроком стане розроблення балістичного ядра для систем керування вогнем. У Strilets повідомили, що вже мають технічне завдання, детальний план подальшого вдосконалення пристрою та розрахунок вартості його серійного виробництва. За словами представників Strilets, інженерна команда, електронні компоненти, прошивка та програмне забезпечення вже готові.

Як технологію планують використовувати для боротьби з FPV-дронами

Один із перспективних напрямів застосування розробки — автоматизовані системи протиповітряної оборони. Зокрема, балістичне ядро Strilets пропонують використовувати в системах керування вогнем турелей і НРК, які можуть протидіяти FPV-дронам.

Для ураження рухомої повітряної цілі недостатньо лише виявити її та навести зброю. Система має розрахувати траєкторію пострілу з урахуванням зовнішніх чинників, серед яких швидкість і напрямок вітру, температура та атмосферний тиск.

Саме для цього, за задумом розробників, використовуватимуть балістичне ядро «Стрільця». Воно опрацьовуватиме метеорологічні показники та перетворюватиме їх на необхідні поправки для системи керування вогнем. Метеостанція, своєю чергою, забезпечуватиме отримання актуальних даних безпосередньо на позиції.

Раніше команда створила балістичний застосунок «Стрілець», яким користуються, зокрема, інструктори та військовослужбовці Сил оборони України. Однією з ключових переваг проєкту називають власне фізичне балістичне ядро та базу даних, які не залежать від іноземних ліцензій.