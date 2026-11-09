Warbirds модернізує розвідувальні БпЛА Soika та «Галка» для роботи в умовах протидії РЕБ

Українська компанія Warbirds модернізує розвідувальні безпілотники Soika та «Галка». Зокрема виробник зосередиться на підвищенні їхньої стійкості до засобів РЕБ, автономності та точності навігації без GPS. Про це повідомляє видання «Оборонка» з посиланням на представника компанії.

Для безпілотника «Галка» Warbirds впровадила широкосмугові антени. Вони дають змогу працювати в широкому частотному діапазоні та псевдовипадково змінювати робочу частоту, ускладнюючи протидію з боку засобів РЕБ. За словами представника компанії, навіть на найскладніших ділянках фронту протягом тригодинного польоту сумарний час відсутності телеметрії становить близько 20 секунд.

Для розвідувального літака Soika розробники розробили змінні антени, які працюють в інших частотних діапазонах. Їх можна самостійно замінювати перед вильотом залежно від умов застосування безпілотника. Водночас компанія продовжує працювати над окремими конструктивними рішеннями для цього комплексу, щоб зберегти його компактні розміри та аеродинамічні характеристики.

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За словами виробника, обидва безпілотники також можуть виконувати місії в автономному режимі. Якщо противник придушить канал керування, дрон продовжить рух за заздалегідь визначеним маршрутом і зможе повернутися з фотографіями та іншими зібраними даними.

Ще одним напрямом модернізації стала навігація за радіомаяками. Таку технологію Warbirds уже інтегрувала в Soika та обидві актуальні модифікації «Галки» — Мк2 і Мк3. Вона дає змогу визначати місцеположення безпілотника за відсутності супутникового сигналу. Крім того, розробники додали одометрію, яка в поєднанні з візуальною навігацією підвищує точність позиціонування та зменшує ризик втрати орієнтації безпілотника.

Розробники також планують вдосконалити оптичне обладнання безпілотників. Для Soika та «Галки» Мк2 готують перехід на повнорозмірні матриці. А для модифікації «Галка» Мк3 розробники планують встановити модуль із кращими оптичними характеристиками, збільшеним оптичним і гібридним зумом.

Окремо Warbirds випробовує технології виявлення та протидії перехопленню безпілотників в оптичному, звуковому та радіочастотному спектрах. Під час розробки цих рішень компанія збирає відгуки військових, щоб оцінити їхню ефективність у бойових умовах і відповідність потребам екіпажів.

Серед подальших планів розробника — збільшення дальності польоту розвідувальних літаків, покращення якості фото- та відеозйомки, а також автоматизація польотів.

Нагадаємо, нещодавно Warbirds представила новий далекобійний FPV-дрон DZYGA-17S. Наразі безпілотник проходить випробування у двох військових підрозділах, паралельно триває його кодифікація.