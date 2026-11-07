Sky News: Британія запустила другий військовий супутник Titania

У найближчі роки країна планує вивести на орбіту ще два супутники Juno та Oberon.

Велика Британія отримала нові можливості для спостереження з космосу після запуску військового супутника Titania. Він став другим військовим апаратом країни на орбіті після Tyche, який запустили у 2024 році.

Про це повідомляє Sky News.

За даними видання, на орбіту Titania вивели минулого місяця з Каліфорнії за допомогою ракети SpaceX. Супутник розробили та виготовили у графстві Гемпшир у межах спільного проєкту Лабораторії оборонних наук і технологій Великої Британії (Dstl) та компанії BAE Systems.

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За розмірами апарат приблизно відповідає пральній машині, а його вага становить близько 100 кілограмів. Він рухається зі швидкістю 27 тисяч кілометрів на годину та здійснює повний оберт навколо Землі приблизно за 90 хвилин.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що нові супутники допоможуть військовим швидше виявляти потенційні загрози та підвищать безпеку країни. За його словами, у планах – запуск ще двох апаратів.

Керувати супутниками буде Космічне командування Великої Британії, штаб-квартира якого розташована на авіабазі Королівських ВПС у Гай-Вікомі.

Крім того, британське Міноборони випробовує систему космічних датчиків «Інарос», яка відстежуватиме ситуацію на орбіті. Її планують розмістити на трьох об’єктах у різних частинах світу.

Начальник штабу Королівських ВПС, головний маршал авіації Гарв Смайт наголосив, що спостереження з космосу важливе для безпеки країни та збереження її військової переваги. За його словами, супутники Tyche і Titania виконуватимуть цю функцію, а згодом до них приєднаються Juno та Oberon.

Стрітінг також зазначив, що супутник Titania та систему "Інарос" розробили й виготовили у Великій Британії. Їхнє створення підтримали державні інвестиції в космічні технології, обсяг яких перевищив 3 млрд фунтів стерлінгів.

Як повідомляє Sky News, запуск нових супутників відбувся невдовзі після представлення першої космічної ескадрильї Великої Британії. У вересні командувач Королівських ВПС заявив, що космос став сферою бойових дій.

У 2024 році британський супутник під назвою Tyche був успішно запущений у космос для підтримки під час військових операцій, а також для розвідки.