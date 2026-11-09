Компанія Ratel Robotics розпочала серійне виробництво системи активного захисту для НРК Ratel, призначеної для перехоплення ворожих FPV-дронів. Наразі комплекс проходить випробування. Про це повідомив СЕО Ratel Robotics Тарас Остапчук.

Як розповіли представники компанії виданню Defender Media, нова версія системи має вісім пускових стволів, розміщених у різних напрямках по всій платформі. Попередня модифікація була стаціонарною та оснащувалася трьома стволами, однак під час експлуатації виявили, що таке рішення не забезпечує належної ефективності.

За словами розробників, оновлений комплекс поєднує стереокамери, алгоритми комп’ютерного зору, навчену нейромережу та сіткомети. Штучний інтелект аналізує зображення з камер, розпізнає повітряні загрози та відстежує їхнє переміщення. Коли ворожий дрон наближається до зони ураження, система самостійно визначає момент пострілу й активує сіткомет. Ручне наведення оператором для цього не потрібне.

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Серед основних особливостей розробки – автономне виявлення FPV-дронів за допомогою власної нейромережі, їх перехоплення спеціальними сітками та кругова оборона на 360 градусів. Остання має забезпечувати захист платформи з усіх боків, зокрема під час її маневрування в умовах інтенсивних атак малими безпілотниками, розповіли розробники.

У компанії зазначають, що встановлення таких систем активного захисту на наземні роботизовані комплекси серії Ratel має підвищити їхню живучість під час виконання логістичних, евакуаційних та ударних завдань на передовій.

Ratel Robotics – український виробник наземних роботизованих комплексів, який розробляє дрони з 2023 року. Роботизовані платформи компанії використовуються для логістики на полі бою, евакуації поранених, розвідки, запуску дронів та розмінування. Компанія у 2026 році уклала контракти на загальну суму $86 млн. Компанія також веде переговори з кількома країнами НАТО в межах ініціативи «Build With Ukraine». Нещодавно компанію придбала американська Swarmer, Inc., що розробляє платформи автономного управління дронами.

Нагадаємо, нещодавно Ratel Robotics випробувала автопілот для своїх комплексів та інтегрувала на НРК Ratel H дистанційно керовану турель калібру 12,7 мм.