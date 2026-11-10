Дроновий альянс Україна-ЄС очолили представники UFORCE і Quantum Systems

Рада засновників діє перші два роки. Після цього оберуть постійну раду, склад якої переобиратимуть кожні три роки

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Перше засідання співзасновники дронового альянсу між Україною та ЄС

Співголовами Ради засновників Альянсу ЄС-Україна з питань безпілотних систем стали Олексій Гончарук, співзасновник британсько-української оборонно-технологічної компанії UForce і Матіас Лена, директорка з розвитку бізнесу німецької компанії Quantum Systems. Про це повідомило джерело LB.ua.

Голосування провели під час другого засідання Ради засновників Альянсу 10 листопада.

Що таке Drone Alliance

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Єврокомісія оголосила набір засновників альянсу 5 травня 2026 року. Структура має об'єднати виробників дронів і антидронових систем країн ЄС та України, а її мета протидія дроновій загрозі.

До Ради засновників увійшли 18 компаній на паритетних засадах: дев'ять українських і дев'ять європейських. Загалом, за даними Єврокомісії, надійшло близько 400 заявок.

З українського боку: F-Drones, Skyfall Industries, Greentech Harvest, Tencore, Deviro, Vyriy Industries, «Атлон Авіа», TAF Industries та UFORCE. З європейського: ORQA, Indra Group, Fincantieri, WB Group, Destinus, Delair, RSI Europe, TERMA та Quantum Systems.

Установче засідання Ради відбулося 11 вересня 2026 року в Брюсселі.

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Як влаштований альянс

Перші два роки діє Рада засновників, до якої входять відібрані компанії, представники Єврокомісії та України. Через два роки обиратимуть постійну раду зі складом, який переобиратимуть кожні три роки. Члени-засновники зможуть балотуватися до неї.

Представники України мають право вето нарівні з представниками Єврокомісії.

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Членство передбачає розвиток спільних підприємств, взаємне визнання сертифікації та технологічних стандартів, виявлення вразливостей у ланцюгах постачання й доступ до випробувальних потужностей, зокрема в Україні.

Альянс є частиною «Дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року», представленої Єврокомісією 16 жовтня 2025 року.

У вересні 2025-го президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 6 млрд євро на українське виробництво дронів через Drone Alliance — кошти йдуть із прибутків від заморожених російських активів.

На відкритті вересневого засідання єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс сформулював запит Європи прямо: навчитися в України швидко нарощувати виробництво й скорочувати цикл розробки. За наведеними ним оцінками, промисловість ЄС виробляє близько 1,5 млн дронів на рік, тоді як російські потужності дозволяють випускати до 10 млн FPV-дронів щороку.

UFORCE – українсько-британська оборонна технологічна компанія, заснована у січні 2025 року колишнім прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком і засновником стартапу People.ai Олегом Рогинським. Об'єднує дев'ять українських оборонних підприємств і позиціонує себе як інтегратор автономних систем у морському, повітряному й наземному доменах; серед розробок – морські дрони MAGURA, бомбери Nemesis і R18, наземні комплекси Liut.

Quantum Systems – німецька компанія, заснована 2015 року, чиї розвідувальні дрони працюють в Україні: Vector постачають з 2022-го, а з квітня 2024-го виробляють в Україні, де компанія має також R&D-центр і ремонтний підрозділ.